En el mundo, 244 millones de niños y jóvenes no empezarán el año escolar

Niños que no asisten al colegio pasan su tiempo jugando con un celular, el 17 de mayo de 2022 en un albergue para refugiados en la comuna de Tabarre, distrito de Puerto Príncipe (Haití). Según Unicef, solo en la capital de Haití, casi 500.000 niños no asisten a la escuela. Foto: EFE - Johnson Sabin

Una cifra bastante preocupante reveló la directora general del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (más conocido como Unicef, por sus siglas en inglés), Catherine Russell, este jueves (1º de septiembre). Según datos entregados por el organismo que dirige, 244 millones de niños, niñas y adolescentes (6 a 18 años) en todo el mundo, no podrán iniciar el año escolar que se avecina. (Puede leer: EL PAE, un valioso programa que requiere ajustes. ¿Los podrá hacer Petro?)

La región donde los niños y jóvenes se ven más afectados al no poder acudir a la escuela, es África subsahariana, donde se estima que 98 millones de ellos no empezarán el nuevo curso escolar. Le sigue Asia Central y Meridional, donde la cifra se ubica en los 85 millones de menores entre los 6 y 18 que no podrán empezar las clases. Entre estas dos regiones, se concentra más de la mitad de los datos mundiales.

Estas nuevas estimaciones, según informó la ONU, arrojan una cifra más fiable que los años anteriores, pues con la ayuda del Instituto de Estadística de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco), se logró elaborar un cálculo más robusto. Por ejemplo, en países como Nigeria, Etiopía, República Democrática del Congo y Kenia, que por décadas no disponían de datos estadísticos de buena calidad, por fin se logró un cálculo más preciso. (Le puede interesar: Las imágenes de la primera clase de Juan Manuel Santos en la Universidad Nacional)

Gracias a estos nuevos datos, se sabe que en Nigeria hay más de 20 millones de niños sin escolarizar; mientras que en Etiopía son 10,5 millones, en el Congo 5,9; y en Kenia 1,8.

Russell también hizo énfasis en las desigualdad en el acceso a la educación que revelan estas cifras. Si bien a inicios del milenio, además de las disparidades regionales, había una diferencia de género, pues las niñas accedían en menor medida a la educación en comparación con los niños de su misma edad, estas “se han reducido al mínimo hasta desaparecer”. El problema, como muestran los datos, siguen siendo regional. (También puede leer: ¿Cuáles son las prioridades legislativas en educación? Esto dijo ministro Gaviria)

Uno de los casos que mayor preocupación genera en Europa, es Ucrania, que desde febrero se enfrenta en una guerra con Rusia. La directora de la Unicef visitó durante tres días ese país, y al concluir su recorrido, aseguró que “la guerra en Ucrania ha estropeado el inicio del nuevo año escolar para los cuatro millones de escolares ucranianos”. Según datos del gobierno de Ucrania, menos del 60% de las escuelas se consideran seguras para reabrir. El otro problema es que, por la capacidad que tienen los refugios antibombas de los colegios, solo el 14% del total de estudiantes, puede asistir.