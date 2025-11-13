Logo El Espectador
No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Publicidad

Home

Educación
Lee este contenido exclusivo para suscriptores

Encuesta muestra que 6 de cada 10 colombianos cree que la educación no está mejorando

La Fundación Empresarios por la Educación (FExE) e Invamer presentaron los resultados de la quinta edición de la Encuesta de Opinión en Educación. Si bien el 60 % de los colombianos encuestados percibe que la educación no está mejorando, este porcentaje fue distinto en los jóvenes. El 48 % de los entrevistados que tienen entre 18 y 28 años asegura que considera que sí está mejorando.

Redacción Educación
13 de noviembre de 2025 - 06:04 p. m.
En esta edición entrevistaron a 1.480 jóvenes de entre los 18 y 28 años de Bogotá y de las regiones Caribe, Central, Oriental, Orinoquía-Amazonía y Pacífica.
En esta edición entrevistaron a 1.480 jóvenes de entre los 18 y 28 años de Bogotá y de las regiones Caribe, Central, Oriental, Orinoquía-Amazonía y Pacífica.
Foto: EFE - Pablo Barrera

En la Universidad EAN, en el nororiente de Bogotá, la Fundación Empresarios por la Educación (FExE) e Invamer presentaron los resultados de la quinta edición de la Encuesta de Opinión en Educación, la cual busca ofrecer un panorama de la percepción que tienen los colombianos sobre la educación que reciben, los retos del sistema y las habilidades que consideran son clave para el futuro. Para esta edición, cuenta Paola Caro,...

Por Redacción Educación

Conoce más

Temas recomendados:

Noticias hoy

Noticias hoy Colombia

Educación

Encuesta educación

Fundación empresarios por la educación

Educación en Colombia

Fecode

Salud mental en educación

Premium EE

 

Orlando E Del Río Cantillo(28r1t)Hace 10 minutos
Colombia tiene uno de los sistemas educativos más "desiguales" del mundo.
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.