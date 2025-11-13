Encuesta muestra que 6 de cada 10 colombianos cree que la educación no está mejorando

En esta edición entrevistaron a 1.480 jóvenes de entre los 18 y 28 años de Bogotá y de las regiones Caribe, Central, Oriental, Orinoquía-Amazonía y Pacífica. Foto: EFE - Pablo Barrera

En la Universidad EAN, en el nororiente de Bogotá, la Fundación Empresarios por la Educación (FExE) e Invamer presentaron los resultados de la quinta edición de la Encuesta de Opinión en Educación, la cual busca ofrecer un panorama de la percepción que tienen los colombianos sobre la educación que reciben, los retos del sistema y las habilidades que consideran son clave para el futuro. Para esta edición, cuenta Paola Caro,...