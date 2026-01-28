¿Es profesor colombiano en un colegio? Esta beca para ir a Japón puede interesarle

Las becas cubren gastos de matrícula y de manutención. Foto: Pexels

El Ministerio de Educación, Cultura, Deporte, Ciencia y Tecnología del Japón (MEXT) está ofreciendo becas para profesores colombianos de primaria y secundaria para que vayan a universidades en ese país para desarrollar programas de investigación en educación escolar.

Las becas, como informó el Ministerio de Educación colombiano, estás dirigidas, exclusivamente, a docentes escolares en ejercicio. La idea es que viajen a Japón durante 18 meses, donde estarán en una universidad que, al final del proceso les expedirá un certificado.

La convocatoria se está realizando a través del Icetex y lleva por nombre “Programa de Investigación para Profesores de Primaria y Secundaria” (Monbukagakusho - MEXT).

Quienes resulten beneficiados, la beca les cubrirá el 100 % de los costos del programa (incluida la matrícula). Además, se les dará un estipendio mensual aproximado de 143.000 yenes (es decir, unos COP 3′415.000), y los tiquetes aéreos de ida y regreso entre Colombia y Japón.

¿Cuáles son los requisitos para aplicar?

Para poder ser beneficiario de estas becas, los profesores deben estar actualmente en ejercicio y tienen que contar con un título de profesional o licenciatura. Así mismo, deben contar con, mínimo, 5 años de experiencia docente y tener un nivel de inglés B2.

Entre los formularios que pide el Icetex, se encuentra una carta de recomendación laboral del rector de la institución de educación donde trabaja, certificado de conocimiento de inglés, certificado de notas de pregrado o de maestría y certificado laboral.

La convocatoria, informa el Mineducación, estará abierta hasta el próximo 2 de febrero hasta las 5 p.m.

“Las personas interesadas deberán realizar su postulación exclusivamente a través de la plataforma del Icetex y cumplir con todos los requisitos y documentos exigidos”, señala la entidad.

Para encontrar la convocatoria basta con entrar a la página web del Icetex.

