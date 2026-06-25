“Esperamos reentablar las conversaciones con el Gobierno”: Colfuturo

Escobar, ingeniera industrial de la U. de los Andes con un MBA de la U. de Harvard y expresidenta de Procafecol, ratifica a El Espectador que Colfuturo siempre ha actuado con diligencia. /Colfuturo Foto: Colfuturo

Camila Escobar llegó a la dirección de Colfuturo en uno de los momentos de mayor tensión con el Gobierno. Justo después de que llegara al cargo, el Ministerio de Ciencias publicó, a principios de mayo, un comunicado en el que aseguraba haber encontrado irregularidades relacionadas con el Programa Crédito Beca, que recibía recursos estatales desde 2007 y que Yesenia Olaya, jefe de esa cartera, decidió dejar de cofinanciar.

Por aquellos días, Colfuturo le salió al paso a los señalamientos de Minciencias. Aseguró que siempre habían actuado con...