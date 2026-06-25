“Esperamos reentablar las conversaciones con el Gobierno”: Colfuturo

Escobar, ingeniera industrial de la U. de los Andes con un MBA de la U. de Harvard y expresidenta de Procafecol, ratifica a El Espectador que Colfuturo siempre ha actuado con diligencia. /Colfuturo
Foto: Colfuturo
Camila Escobar llegó a la dirección de Colfuturo en uno de los momentos de mayor tensión con el Gobierno. Justo después de que llegara al cargo, el Ministerio de Ciencias publicó, a principios de mayo, un comunicado en el que aseguraba haber encontrado irregularidades relacionadas con el Programa Crédito Beca, que recibía recursos estatales desde 2007 y que Yesenia Olaya, jefe de esa cartera, decidió dejar de cofinanciar.
Por aquellos días, Colfuturo le salió al paso a los señalamientos de Minciencias. Aseguró que siempre habían actuado con...
Por Sergio Silva Numa
Editor de las secciones de ciencia, salud y ambiente de El Espectador. Hizo una maestría en Estudios Latinoamericanos. También tiene una maestría en Salud Pública de la Universidad de los Andes. Fue ganador del Premio de periodismo Simón Bolívar.@SergioSilva03ssilva@elespectador.com
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