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“Esperamos reentablar las conversaciones con el Gobierno”: Colfuturo

En conversación con El Espectador, la nueva directora de Colfuturo responde a las denuncias hechas por el Ministerio de Ciencias y dice que, pese a que el Gobierno decidió no aportar recursos esta vez para el programa Crédito Beca, ya tienen otra cohorte de mil becarios.

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Sergio Silva Numa
Sergio Silva Numa
25 de junio de 2026 - 10:24 p. m.
Escobar, ingeniera industrial de la U. de los Andes con un MBA de la U. de Harvard y expresidenta de Procafecol, ratifica a El Espectador que Colfuturo siempre ha actuado con diligencia. /Colfuturo
Escobar, ingeniera industrial de la U. de los Andes con un MBA de la U. de Harvard y expresidenta de Procafecol, ratifica a El Espectador que Colfuturo siempre ha actuado con diligencia. /Colfuturo
Foto: Colfuturo

Camila Escobar llegó a la dirección de Colfuturo en uno de los momentos de mayor tensión con el Gobierno. Justo después de que llegara al cargo, el Ministerio de Ciencias publicó, a principios de mayo, un comunicado en el que aseguraba haber encontrado irregularidades relacionadas con el Programa Crédito Beca, que recibía recursos estatales desde 2007 y que Yesenia Olaya, jefe de esa cartera, decidió dejar de cofinanciar.

Por aquellos días, Colfuturo le salió al paso a los señalamientos de Minciencias. Aseguró que siempre habían actuado con...

Sergio Silva Numa

Por Sergio Silva Numa

Editor de las secciones de ciencia, salud y ambiente de El Espectador. Hizo una maestría en Estudios Latinoamericanos. También tiene una maestría en Salud Pública de la Universidad de los Andes. Fue ganador del Premio de periodismo Simón Bolívar.@SergioSilva03ssilva@elespectador.com
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Guillermo(n5sqs)Hace 1 hora
Excelente noticia esta alianza público-privada. El gobierno Petro no le interesó el sector científico: en 2023 el presupuesto del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación era de 582.000 millones; para 2024 bajó a 413.000 millones; mientras que en 2025 el recorte superó el 24% y se invirtieron solo 300.000 millones; en 2026 tuvo la asignación más baja: 125.000 millones. Se gastaron todo ese exiguo presupuesto en burocracia y dejaron a los investigadores sin $$$ de las convocatorias.
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