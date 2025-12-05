¿Está en problemas con el pago del Icetex? Estas son las fechas para acceder a acuerdos

Fachada del ICETEX Foto: El Espectador - Gustavo Torrijos

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

El Icetex tiene abierta una Jornada de Soluciones para quienes tienen problemas con el pago de su crédito educativos con la entidad. Se trata de un espacio para establecer acuerdos de pago y acceder a beneficios de condonación de intereses de mora.

Esta jornada está abierta para personas que se encuentran en la fase de amortización de su crédito. Es decir, los beneficiarios que ya están haciendo el pago de las cuotas.

“La recomendación de la entidad va encaminada a los estudiantes que tienen dificultades con el pago de su crédito educativo para que aprovechen la Jornada de Soluciones, que está abierta hasta el 20 de diciembre, y hagan un acuerdo de pago, se pongan al día y gocen del beneficio de condonación de hasta el 100% de intereses corrientes vencidos y moratorios”, explicó la entidad en un comunicado.

Según el Icetex, en las dos semanas durante las que se ha adelantado esta jornada, se han acercado 12.000 beneficiarios a hacer acuerdos de pago, en los que se condonaron más de COP 18.000 millones en intereses vencidos o en mora.

“La nueva Jornada de Soluciones está dirigida a cerca de 98.000 beneficiarios con dificultades en su pago pertenecientes a cartera activa y castigada, además de aquellos que financian sus estudios a través de Fondos en Administración que se acogen a políticas de ICETEX, con mora superior a 31 días”, dijo Álvaro Urquijo, presidente de la entidad, en el comunicado.

Para acceder a la posibilidad de hacer estos acuerdos, los interesados pueden ingresas a la página web del Icetex, ir al banner de Jornada de Soluciones y seguir los pasos que allí se indican.

La entidad también hizo un llamado a aquellos estudiantes que se encuentran en proceso de renovación de su crédito educativo para 2026-I. Esto también se puede hacer por medio de la página web y se estima que hay 100.000 beneficiarios que deben hacerlo para garantizar la continuidad del crédito para el próximo semestre.

“Pensando en 2026, es muy importante tener claro a quienes la entidad debe cubrir sus matrículas y qué recursos debe destinar para cumplir con ese compromiso. Cumpliendo con este proceso de renovación será la forma en que la entidad garantiza el giro por matrícula en primer semestre del año entrante”, añadió Urquijo.

👩‍🏫📄 ¿Quieres conocer las últimas noticias sobre educación? Te invitamos a verlas en El Espectador. ✏📚