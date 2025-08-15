Esta es la lista de los candidatos a la rectoría de la Universidad del Atlántico

La Universidad del Atlántico tiene un presupuesto cercano a los $445.000 millones. Foto: Universidad del Atlántico

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

La Universidad del Atlántico publicó el listado de personas que se postularon para ocupar el cargo de rector en esa institución. Dentro del calendario se estableció que la fecha límite para postularse era el 14 de agosto.

El proceso de designación de rector ha estado marcado por manifestaciones de la comunidad estudiantil, algunos disturbios y una importante puja política. La institución maneja un presupuesto cercano a los $445.000 millones, lo que la convierte en un fortín importante para clanes políticos de la región, como los Char, los Gerlein o los Name.

Dentro de la lista, llama la atención la presencia de Daniel Hernández Rodríguez, actual rector de la institución, cargo que ocupa desde 2021. La razón por la que su nombre es importante en este listado es porque las protestas y disturbios se dieron tras una modificación de las normas para ser candidato a la rectoría.

El Consejo Superior Universitario de esa institución, máximo órgano de decisión, aprobó una reforma para permitir la reelección de rectores por una vez, ya sea para períodos posteriores o para el período inmediatamente siguiente al final de su primer mandato.

Hernández, como contamos en esta nota, es cercano a la familia Char. Alejandro Char, alcalde de Barranquilla, lo considera un “gran amigo”. Además, en febrero el rector propuso entregarle un doctorado honoris causa, la máxima distinción de la academia, a Fuad Char, exgobernador del Atlántico y empresario. Su nombramiento en 2021 estuvo rodeado por varias denuncias de irregularidades y una inhabilidad por tres meses para ocupar el cargo.

Hace tres semanas, cuando El Espectador se comunicó con Hernández para consultarlo frente a la modificación que hizo el CSU para permitir la reelección, el funcionario dijo que, por el momento, no estaba pensando en postularse para ser reelegido. Sin embargo, ahora se confirma que sí se postuló para el cargo.

Mientras llega la fecha de la designación, cuyos candidatos definitivos se conocerán el próximo 3 de septiembre tras revisar que cumplan con los requisitos, la Procuraduría pidió copia de los documentos de las sesiones en las que el CSU discutió la reforma para permitir la reelección, para conocer si el proceso se hizo de forma legal.

👩‍🏫📄 ¿Quieres conocer las últimas noticias sobre educación? Te invitamos a verlas en El Espectador. ✏📚