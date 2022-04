Estos 18 programas universitarios colombianos están entre los 100 mejores del mundo

La Universidad Nacional y la U. de los Andes están entre las más destacadas. Foto: Pxhere

Esta semana la firma QS Quacquarelli Symonds dio a conocer un nuevo escalafón de educación global. Se trata del ránking de los mejores 100 programas universitarios, según cada materia. QS World University Rankings by Subject es como lo llamaron en inglés. (Lea las últimas noticias sobre educación en El Espectador)

El ránking agrupa diferentes programas en cinco grandes áreas temáticas. La primera es Artes y Humanidades, liderado por la Universidad de Oxford, la U. de Cambridge y la U. de Harvard.

La segunda es Ingeniería y Tecnología, encabezado por el Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT), la U. de Cambridge y la U. de Oxford.

La tercera es Ciencias de la vida y medicina, cuyos primeros tres lugares están ocupados por la U. de Harvard, la U. de Oxford y la Universidad Johns Hopkins. La cuarta es Ciencias Naturales, liderado por el MIT, la U. de Harvard y la U. de Cambridge. La quinta Ciencias Sociales, que en los tres primeros puestos muestra a la U. de Harvard, la U. de Oxford y The London School of Economics and Political Science (LSE).

Como explica en un comunicado QS Quacquarelli Symonds, en el caso colombiano el mejor programa universitario es el de Ingeniería de Minas de la Universidad Nacional en el área, claro, de Ingeniería. Este ocupa el puesto 36 a nivel mundial.

Por otro lado, la Universidad de los Andes logró que uno de sus programas ocupara el puesto 91: el de Estudios Empresariales y Administrativos, en el escalafón de Estudios Empresariales y de Gestión.

También hay seis universidades colombianas en el ranking de Derecho. La Universidad del Rosario se sitúa en el puesto 95; la Universidad Externado, en el puesto 55; y la U. de Los Andes, en el 45.

De acuerdo con la información publicada por la firma, 16 programas descendieron este año, mientras que 38 mejoraron su clasificación. Otros 50 se mantuvieron estables y 14 más entraron al ranking.

La universidad que más programas clasificó fue la Universidad Nacional, que cuenta con 30 departamentos clasificados, cinco de los cuales se sitúan entre los 100 primeros. Le sigue la U. de Los Andes Colombia, que cuenta con 27 programas clasificados, ocho de los cuales se sitúan entre los 100 primeros puestos.

En esta imagen se puede observar con más detalle la totalidad de programas:

Esta clasificación hecha por QS Quacquarelli Symonds, se basa en un análisis comparativo #sobre el rendimiento de 15.200 programas universitarios individuales, realizados por estudiantes de 1543 universidades que se encuentran en 88 lugares del mundo, en 51 disciplinas académicas y cinco amplias áreas de facultad”.

Respecto a la metodología, la firma explica que utiliza cuatro métricas clave para elaborar las clasificaciones por materias. “Los dos primeros son encuestas globales de académicos y empleadores de QS, que se utilizan para evaluar la reputación internacional de las instituciones en cada tema. Los otros dos segundos indicadores evalúan el impacto de la investigación, en función de las citas de investigación por artículo y el índice h en el tema relevante. Estos se obtienen de la base de datos Scopus de Elsevier, la base de datos de citas de investigación más completa del mundo”, se lee en su página web.

En otra palabras, se basan en la Reputación académica del programa, la reputación del empleador, las citas que obtiene cada artículo académico y el índice H (que es una forma de medir tanto la productividad como el impacto del trabajo publicado de un científico o académico). Entre las variables también incluyeron un Índice llamado Red Internacional de Investigación.

