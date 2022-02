Estos son los 43 “sabios” de la Misión de ciencia, tecnología e innovación

Este es el listado oficial de los miembros de la Misión de Sabios conformada por el presidente Iván Duque. (Lea también: Arranca la segunda Misión de Sabios).

Ciencias Básicas y del Espacio

ANA MARÍA REY es una física teórica colombiana, profesora de la Universidad de Colorado en Boulder y miembro de JILA, uno de los laboratorios de astrofísica más importantes del mundo. Recibió el Premio Nacional Alejandro Ángel Escobar en la categoría de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, por su trabajo "Átomos ultra-fríos en redes ópticas". En 2013 obtuvo el premio "Genius" por parte de la Fundación MacArthur y el premio Maria Goeppert-Mayer de la American Physical Society. Actualmente hace una estancia postdoctoral en el Centro Harvard-Smithsonian. Tiene un doctorado en Física de la Universidad de Maryland y estudio pregrado en física en la Universidad de los Andes.

Experiencia Profesional : Profesora adjunta al instituto JILA de la Universidad de Colorado en Boulder, Investigadora ITAMP del Centro Harvard-Smithsonian para Astrofísica de la Universidad de Harvard, Investigadora Instituto Nacional de Patrones y Tecnología (NIST por sus siglas en inglés, National Institute of Standards and Technology)

Principales aportes : Su trabajo en estudio de mecánica cuántica a través de los átomos fríos. Investigación en sistemas para crear un computador cuántico; fundamentos físicos para el estudio de materiales que conducen electricidad; átomos fríos como un simulador para entender el tipo de conductividad.

MOISÉS WASSERMAN LERNER es profesor e investigador emerito de la Universidad Nacional de Colombia. Estudió química, hizo un doctorado en Bioquímica de la Universidad Hebrea de Jerusalem y su estancia postdoctoral fue en State University of New York. institución entre 2006 - 2012. Obtuvo el Premio Nacional de Periodismo Simón Bolívar septiembre de 2015, el Premio Vida y Obra, Investigador Emérito, Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación, Colciencias en Julio de 2014 y el premio Vida y Obra, Asociación Colombiana para el Avance de la Ciencia ACAC en septiembre de 2012, entre otros.

Experiencia Profesional: Comenzó su carrara como docente en 1979. Fue integrante del Comité de Selección de Becas de la Fundación Colfuturo, miembro del Consejo Nacional de Ciencias Biológicas y Biotecnología de Colciencias y Delegado del Ministerio de Salud ante el Consejo Profesional de Química de Colombia. Entre 1995 y 1998 fue el director del Instituto Nacional de Salud. Fue, además, decano de la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional de Colombia y rector de la misma

Principales aportes: s u investigación científica se ha concentrado, entre otras, en parásitos generadores de enfermedades tropicales como el Plasmodium Falciparum, que origina la malaria y el Giardia Lamblia, causante de problemas intestinales y desnutrición.

CARMENZA DUQUE Química de la Universidad Nacional e hizo una especialización en Química Analítica Instrumental en Instituto de Tecnología de Tokio. Tiene, además un doctorado en Ciencias Químicas en el mismo instituto, una estancia postdoctoral en Stanford University y otra en Wurzburg University.

Experiencia Profesional: ocupó la Dirección Ejecutiva de la Corporación Centro de Excelencia en Ciencias Marinas. Fue Vicepresidenta de la Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales. Ejerció como Directora del Doctorado en Ciencias Bioquímicas de la Universidad de la Sabana. Fue profesora de la Universidad Nacional de Colombia entre 1972 - 2008, subdirectora de Programas de desarrollo científico y tecnológico de Colciencias y miembro del Consejo de Educación Superior (CESU).

Principales aportes: Propuso e integró las líneas de Química de Aromas y Productos Naturales Marinos como líneas de énfasis en la Maestría y en el Doctorado en Ciencias-Química de la Universidad Nacional de Colombia. Fue pionera de la formación de programas doctorales de Química en Colombia. Realizó investigaciones sobre la composición química y el potencial económico de los compuestos aislados e identificados de distintas especies. Aportes en el estudio químico y desarrollo de Productos Naturales Marinos y Química y tecnología del aroma de frutas.

SERGE HAROCHE (Francia, premio Nobel) – Físico Egresado de la Escuela Normal Superior - Doctor en Ciencias - Premio Nobel de Física 2012. Ha sido profesor en la Escuela Politécnica, en la Escuela Normal Superior y en la Universidad Paris así como en las universidades de Yale y Harvard. Miembro del Instituto Universitario de Francia y profesor en el Collège de France donde es titular de la Cátedra de Física Cuántica.Viajes y colaboraciones frecuentes con Colombia, especialmente con la Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales Es uno de los fundadores de la electrodinámica de cavidad cuántica, un campo que permite, a través de experimentos conceptualmente simples, esclarecer los fundamentos de la teoría cuántica y realizar prototipos de sistemas de tratamiento cuántico de la información.

Tecnologías Convergentes Nano, Bio, Info, y Cogno e Industrias 4.0

JEAN PAUL ALLAIN Ph.D., Nuclear Engineering, University of Illinois Urbana-Champaign, 2001 M.S., Nuclear Engineering, University of Illinois Urbana-Champaign, 2000 B.S., Mechanical Engineering, California State Polytechnic University, 1996

Experiencia Profesional: Profesor, University of Illinois at Urbana-Champaign 2013,-actualmente Profesor, Purdue University, 2007-2015 Investigador, Argonne National Laboratory, 2007-2009 Investigador postdoctoral, University of Illinois at Urbana-Champaign, 2001-2003 Asistente de investigación, University of Illinois at Urbana-Champaign, 1996-2001

Principales aportes a la investigación de los sistemas complejos para el diseño de nuevos materiales inspirados en el orden de la naturaleza.

MARÍA DEL PILAR NORIEGA ESCOBAR Doctorado en Ingeniería Mecánica: procesamiento de polímeros, University de Wisconsin-Madison Especialización, Tecnología de extrusión, Universität Sttutgart Especialización, Química de polímeros, Universität Sttutgart Ingeniera Química, Universidad Pontificia Bolivariana

Experiencia Profesional Directora General, Instituto de Capacitación e Investigación del Plástico y del Caucho – ICIPC, 1991 - Actualmente Enka De Colombia, 1989 - 1990 Technische Universität Dresden, 1987 - 1989 Profesora, Universidad Pontificia Bolivariana, 1985 - 1986.

Aportes Aportes en la investigación de Auditorías Energéticas, Caracterización de polímeros, Diseño de componentes de equipo para procesamiento de polímeros, Diseño de productos poliméricos y Modelación y simulación de procesos de transformación de polímeros. Estudios en Procesos de transformación de polímeros, Termodinámica y Transferencia de calor.

ORLANDO AYALA Dr. Honoris Causa, Universidad Jorge Tadeo Lozano Administración de Sistemas de Información, Universidad Jorge Tadeo Lozano (1981)

Experiencia Profesional Miembro del Consejo directivo de Universidad Jorge Tadeo Lozano Presidente Mundial para Mercados Emergentes de Microsoft 1991 - 2016 Vicepresidente ejecutivo de Microsoft Director de negocios de NCR Corporation, 1981 - 1991

Principales Aportes Aportes en la investigación de Auditorías Energéticas, Caracterización de polímeros, Diseño de componentes de equipo para procesamiento de polímeros, Diseño de productos poliméricos y Modelación y simulación de procesos de transformación de polímeros. Estudios en Procesos de transformación de polímeros, Termodinámica y Transferencia de calor.

TIM OSSWALD Originario de Cúcuta, Colombia. Es profesor de ingeniería mecánica y codirector del Polymer Engineering Center de la Universidad de Wisconsin-Madison. Después del doctorado en la Universidad de Illinois pasó dos años y medio en el Instituto para el Procesamiento de Polímeros de la Universidad Técnica de Aachen en Alemania como académico de la Sociedad Alexander von Humboldt. Como Assistant Professor recibió el Premio Presidencial de Investigadores Jóvenes de la Fundación Nacional de Ciencias de los Estadios Unidos y fue el primer académico en recibir el Premio Dr. Richard Escales de la Organización de Ingenieros Alemanes – Sección Polímeros, por sus esfuerzos y contribuciones en globalizar y modernizar la educación en el área de tecnología de plásticos.

RAMIRO OSORIO FONSECA Maestro en Letras Españolas de la Universidad de Guanajuato, México.Industrias Creativas y Culturales

Experiencia Profesional Director General del Teatro Julio Mario Santo Domingo de Bogotá, 2010. Maestro y director de Teatro de la Universidad Javeriana, Bogotá Ministro de Cultura de Colombia, 1997 Embajador de Colombia en México en 1994. Maestro y director de Teatro de la Universidad de Guanajuato, México. Fundó y dirigió (con Fanny Mickey) el Festival Iberoamericano de Teatro de Bogotá, Coordinador general del Gobierno de Colombia en la Asamblea de Gobernadores del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) Director de Cultura y Desarrollo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), París

EDGAR LEONARDO PUENTES MELO Licenciado en Pedagogía Musical, Universidad Pedagógica Nacional Ingeniero de Sonido e Ingeniero de Sistemas, Universidad Piloto.

Experiencia Profesional Director Conciertos Didácticos, Orquesta Filarmónica de Bogotá Profesor, Universidad Pedagógica Nacional.

Aportes Especialista en Conciertos Pedagógicos e investigador de Arte y Ciencia. Ingeniero de Sonido y de sistemas, licenciado pedagogía musical, pianista y guitarrista profesional, director de orquesta, habilidades directivas y coaching, especialista en técnicas avanzadas de grabación, certificado en coaching y aprendizaje vivencial.

CARLOS JACANAMIJOY Filosofía y literatura en la Universidad de La Salle Magíster en Artes Plásticas en la Universidad Nacional de Colombia Bellas Artes en la Universidad de Nariño Bellas Artes en la Universidad de La Sabana.

Experiencia Profesional Exposición, La otra mirada, Nueva York, 2008 Exposiciones, Caminos de Agua en China, 1999 Exposición colectiva Arte Contemporáneo Colombiano en el Museo de Arte Moderno, Tel Aviv, Israel (1997) Exposición Imagen Regional para la muestra Artistas de las periferias del mundo artístico colombiano en la Biblioteca Luis Ángel Arango, Bogotá (1995) Primera exposición individual en el Museo de Arte Moderno de Cali (Colombia) - 1994

Aportes Artista indígena de la comunidad inga. Sus pinturas se caracterizan por paisajes vívidos encarnan la creación y la transformación de la selva de Putumayo en Colombia mediante abstracciones de color y luz (Kathleen Ash-Milby). Sus óleos son atmosféricos, con bordes suaves y una yuxtaposición de azules sobre todo fríos y cálidos amarillos. Aunque la abstracción no objetiva domina su obra, Jacanamijoy también ha pintado obras figurativas, como su retrato del escritor Gabriel García Márquez.

CAMILA LOBOGUERRERO Licenciatura en cinematografía, Université de Vincennes à Saint-Denis Historia del arte en la Université Sorbonne Nouvelle Bellas artes, Universidad de los Andes

Experiencia Profesional División de Radio y Televisión Educativa del Ministerio de Educación Nacional, 1972 Jefe de producción de Audiovisuales, Sena 1971Directora de: Largometrajes: Nochebuena (2007) María Cano (1990) Con su música a otra parte (1984) Mediometrajes Vida de perros (1986) Póngale color (1985) Documentales Llano y contaminación (1973) José Joaquín Barrero (1972)

Alfredo Zolezzi (Chile) Diseñador industrial e inventor chileno, dedicado a la ciencia aplicada y creador del Modelo de Objetivos Integrados que busca vincular innovación social y tecnológica con nuevos modelos de negocios para abordar problemáticas sociales y medioambientales. Zolezzi es Fundador y Director de Innovación de AIC Technologies LLC (AIC), una iniciativa privada dedicada al desarrollo de nuevas tecnologías que aporten soluciones de impacto técnico y económico a múltiples industrias. También es presidente de la Fundación Alfredo Zolezzi (AZF), una organización sin fines de lucro dedicada a promover y facilitar proyectos que conectan ciencia y tecnología con pobreza, descontento social, cambio climático, sustentabilidad corporativa y otros.

Biotecnología, bioeconomía y medio ambiente

CRISTIAN SAMPER Doctorado, Biología, Universidad de Harvard Maestría, Biología, Universidad de Harvard Biólogo, Universidad de los Andes.

Experiencia Profesional Actual director Ejecutivo y Presidente de Wildlife Conservation Society Director del Museo Nacional de Historia Natural de Smithsonian Institution Miembro de la Academia Estadounidense de las Artes y las Ciencias. Hace parte del Consejo Asesor de CTI, donde ha venido asesorando a los programas, políticas, planes y proyectos estratégicos para el desarrollo científico y tecnológico del país que serán desarrollados por Colciencias. Director del Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt.

Aportes Es una autoridad internacional en temas de biología de la conservación y políticas ambientales. Sus investigaciones han girado en torno a la ecología de los bosques andinos, la conservación y la política ambiental. Así mismo ha realizado aportaciones al desarrollo y gestión de políticas científicas.

ELIZABETH HODSON Doctorado, Fisiología Vegetal, University of Nottingham, Maestría, Fisiología Vegetal y Genética Vegetal, Universidad Nacional de Colombia. Especialización Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación Pregrado, Microbiología, Pontificia Universidad Javeriana

Experiencia Profesional Profesora Emérita de la Facultad de Ciencias, Pontificia Universidad Javeriana (Bogotá, Colombia) Consultora Internacional en Agrobiotecnologías y Bioseguridad de los OGM, en Biodiversidad y en Bioeconomía.Jefe Programa Nacional de Biotecnología, Colciencias Investigadora, Federación Nacional De Cafeteros De Colombia - Fedecafé Miembro de Número de la Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales ACCEFYN Miembro Honorario del Comité Científico de la Fondazione Scuola Medica Salernitana (Italia)

Aportes Aportes en la investigación de Transformación genética y mejoramiento, Crecimiento y desarrollo vegetal, Conservación, micropropagación y caracterización molecular, Bioseguridad: análisis y gestión de riesgo, Asociaciones suelo-planta-microorganismo, Fitopatología y Fisiología Vegetal.

SILVIA RESTREPO Doctorado (Fitopatología), Universidad de Ciencias Pierre y Marie Curie, Paris VI, Paris, Francia. Diploma de Estudios Avanzados (DEA) (Fitopatología), Universidad de Ciencias Pierre y Marie Curie, Paris VI, Paris, Francia Maestría en Ciencias (Biología Celular y Molecular), Universidad de Ciencias, Paris VI, Paris, Francia. Biología, Universidad de los Andes, Bogotá, Colombia.

Experiencia Profesional Vicerrectora de Investigaciones y Profesora Titular de la Universidad de los Andes. Ha trabajado como investigadora posdoctoral y asistente de investigación en el Departamento de Patología de Plantas de la Universidad de Cornell (EU), investigadora posdoctoral del Centro Internacional de Agricultura Tropical y asistente de investigación de química genética y celular en la Universidad de los Andes de Venezuela.

Aportes Entre los resultados de su trabajo está el logro de ayudar a seleccionar variedades de yuca resistentes a la bacteria Xanthomonas axonospodis pv. manihotis, que estaba destruyendo las plantaciones y que, como consecuencia, dejaba grandes pérdidas a campesinos y cultivadores colombianos porque les quemaba los cultivos. Ha realizado aportes en estudios sobre Fitopatología molecular, Micología ambiental y Micología humana.

MABEL TORRES Estancia postdoctoral, Sistemática de Hongos, Universidad de Guadalajara Doctorado, Ciencias Biológicas, Micología, Sistemática y Bioprospección de Macromycetes, Universidad de Guadalajara Maestría, Biología, Universidad del Valle Pregrado, Biología, Universidad del Valle

Experiencia Profesional Directora de Innovación y Desarrollo, Fellow Ashoka - Selvaceútica Docente-Investigadora, Universidad Tecnológica del Chocó Diego Luis Córdoba.

Aportes Su trayectoria investigativa la inicio en la Universidad del Valle, Cali - Colombia en la que se encamino en la epidemiología Molecular de Helycobater pyloris asociado a diferentes patologías gástricas. Ha trabajado en el área de gestión ambiental, enfermedades tropicales y desde el año de 1999 se encaminó en el área específica de la Micología, en la cual trabaja con Sistemática, Biodiversidad y Bioprospección de hongos macroscópicos. Se ha involucrada en más de 20 proyectos de investigación, participando de la formulación, gestión y ejecución. Muchos de los proyectos han sido realizados en cooperación con Universidades e instituciones como la Universidad de Guadalajara-México, Universidad de Oslo-Noruega, Universidad de Costa Rica-Costa Rica, Instituto de la Biodiversidad INBIO-Costa Rica, Instituto de Botánica de Sao Paulo-Brasil, Field Museum-USA, Fondo para la acción ambiental-Holanda, con las cuales guarda relaciones de cooperación. Su trayectoria científica le ha permitido ser invitada especial y dictar conferencias en su campo de formación.

GERMÁN POVEDA JARAMILLO – Investigador Senior Estancia postdoctoral, University Of Colorado,Doctorado, Ingeniería, Universidad Nacional de Colombia sede Medellín, Maestría, Ciencias, University Of California Santa Bárbara, Maestría, Aprovechamiento de recursos hidráulicos, Universidad Nacional de Colombia sede Medellín,Pregrado, Ingeniería Civil, Universidad Nacional de Colombia sede Medellín.

Experiencia Profesional Profesor e Investigador, Universidad Nacional de Colombia sede Medellín Miembro de número de ACCEFYN Investigador, National Aeronautics and Space Administration Investigador, Instituto Interamericano de Cambio Climático Co-Investigador, Universidad Internacional De La Florida Investigador, Instituto de Ciencia y Tecnología de Antioquia Co-investigador, Interconexión Eléctrica S.A., ISA Co-investigador, Unidad de Planeación Minero Energético del Ministerio de Minas y Energía Investigador Asociado, University of Colorado.

Aportes Investigación en hidrología, hidroclimatología, hidroecología, meteorología, oceanografía, recursos hídricos, matemáticas avanzadas, cambio y variabilidad climática y sus impactos sociales, ambientales y económicos, incluyendo la transmisión de enfermedades tropicales. Aportes en estudios de Hidrología, Climatología, Meteorología, Oceanografía y Ecología; Influencia y efectos de El Niño y La Niña en Colombia y el trópico Suramericano; Vínculos entre variabilidad climática y salud humana; Ciencias Ambientales; Cambio Climático en Colombia y Suramérica tropical; Caos, Fractales, Escalamiento, y Sistemas Dinámicos No Lineales en Geofísica y Turbulencia; Procesos Estocásticos y Predicción de Series de Tiempo; y Matemáticas Aplicadas en Ingeniería.

Federica Di Palma (Reino Unido) - Directora de Ciencia en The Earlham Institute BRIDGE Colombia Global Network Norwich, Reino Unido Investigación. Actual: The Earlham Institute, The Genome Analysis Center, The Broad Institute of MIT y HarvardAnterior: Broad Institute, Hubbard Center for Genome Studies, Universidad de New Hampshire, Instituto Nacional de Enfermedades y Trastornos de la Comunicación, NIH

Es la Directora de Ciencia del Instituto Earlham (EI) y la Directora de la red de investigadores de BRIDGE Colombia en todo el Reino Unido y Colombia.

Di Palma dirige una serie de programas de investigación destinados a comprender la evolución de rasgos complejos y los procesos regulatorios que subyacen al cambio evolutivo. Su investigación abarca una amplia variedad de especies de vertebrados que incluyen mamíferos y cíclidos. Ella también está interesada en esta información genómica para la comprensión de los organismos.

También ha implementado varios programas de investigación para países en la lista de objetivos del DAC para crear asociaciones, generar recursos genómicos y ofrecer eventos de capacitación técnica en genómica e informática. Recibió el Doctorado en Inmunogenética del Instituto de Salud Animal y la Universidad de Reading, y posteriormente recibió una beca Fogarty del Instituto Nacional de Enfermedades y Trastornos de la Comunicación (NIH).

Esteban Manrique Reol (España) – Biólogo Doctor en Biología. Facultad de Ciencias, Universidad Autónoma de Madrid 1979. Fue Licenciado en Biología por la Universidad Complutense de Madrid. 1975.

Profesor Titular de Universidad en el Departamento de Botánica, Facultad de Farmacia, Universidad Complutense de Madrid, 1979 - 2002. Profesor de Investigación de OPI, en el grupo de investigación Ecología de Cambio Global. Museo Nacional de Ciencias Naturales, 2002 - actualidad. Autor y coautor de 80 publicaciones científicas, la mayoría de ellas de carácter internacional, sobre liquenología, bioindicación de la contaminación atmosférica, efectos de la deposición atmosférica de nitrógeno en ecosistemas mediterráneos, cambio global. Principales líneas de investigación / Main Research Lines:

Biología Vegetal, animal y ecología (Medio Ambiente).Liquenología y la ecología de factores de cambio global. Bioindicación de la contaminación atmosférica. Efectos de la deposición atmosférica de nitrógeno en ecosistemas mediterráneos y cambio global.

Proyectos en curso: Investigador principal en proyectos nacionales y regionales de investigación en el ámbito de la liquenología y la ecología de factores de cambio global.

Michael Eddi (Francia) Presidente Director General del CIRAD (Centre de Coopération Internationale en Recherche Agronomique Pour le Développement) Ingeniero, doctor y egresado de la Escuela Nacional de Administración (ENA)

El CIRAD es el organismo francés de investigación agronómica y de cooperación internacional para el desarrollo sostenible de regiones tropicales y mediterráneas. Cuenta con más de 30 años de presencia continua en Colombia y 12 investigadores permanentes en el país que trabajan estrechamente con el CIAT, AGROSAVIA y varias universidades del país. En el mundo (Asia, África, América Latina) cuenta con una red de 1650 funcionares de los cuales más de 800 investigadores titulares y 33 unidades de investigación.

Michel EDDI ha dedicado toda su carrera al fomento y a la gestión de la investigación pública. Es experto en sistemas de Ciencia y tecnología. Ha ocupado diversas funciones en el Ministerio de la Investigación y de la Tecnología y ejercido como Director General delegado del INRA (Instituto Nacional de Investigación agronómica) así como director científico del CIRAD antes de asumir la presidencia del CIRAD desde el año 2013.

LUDGER WESSJOHAN (ALEMANIA) Educador de química alemán, consultor. Recipiente Talentoso beca estudiantil Studienstiftung Dt. Gente, 1984-1987, becas de doctorado, 1988; nombrado becario de Postdoctorado de Royal Norwegian, 1987, becario de Feodor Lynen, 1990-1991. Fellow American Chemical Society, Sociedad de Químicos Alemanes, American Orchid Society, Sociedad de Orquídeas Alemanas, Sociedad de Bioquímica y Biología Molecular, Royal Dutch Chemical Society.

Diploma, Universidad de Hamburgo, Alemania, 1987. Doctor en Filosofía, Universidad de Hamburgo, Alemania, 1990. Investigador de la Universidad de Oslo, Noruega, 1987-1988. Estudiante postdoctoral de la Universidad de Stanford (California), 1990-1991. Profesor invitado Universidad de Santa María, Brasil, 1990, 93, 95.

Profesor ayudante de la Universidad de Múnich, 1992-1998. Profesor de química libre biorgánica de la Universidad de Ámsterdam, Países Bajos, 1998-2000. Profesor titular de la Universidad Martin Luther, Halle, Alemania, 2000.

JUAN BENAVIDES ESTÉVEZ-BRETÓN Doctorado, Economía de Minerales, The Pennsylvania State University Especialización, Matemáticas Avanzadas, Universidad Nacional de Colombia. Especialización, Administración de Sistemas Eléctricos, Universidad de los Andes Pregrado, Ingeniería Eléctrica, Universidad de los Andes.Energía Sostenible

Experiencia Profesional Investigador Asociado, Fedesarrollo; Asesor estratégico, IE and International Gas Supply Corp; Profesor e Investigador, Universidad de los Andes Especialista Sénior, Banco interamericano de Desarrollo

Aportes Experto y arquitecto de diseño de soluciones en infraestructura, energía, ciudades, política pública, organización industrial, contratos, estrategia y transformación de negocios, matemática financiera.

EDUARDO POSADA – Investigador Emérito Doctorado, Física, Universidad de Lausana, Suiza Pregrado, Física, Universidad de Lausana, Suiza

Experiencia Profesional Profesor Emérito de la Universidad Nacional de Colombia Director del Centro Internacional de Física CIF Presidente de la Asociación Colombiana para el Avance de la Ciencia (ACAC), Presidente de “Maloka” Jefe del Grupo de Física Técnica del Laboratorio de Investigaciones sobre la química del Café de la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia Miembro de la Misión de Ciencia, Educación y Desarrollo (Misión de Sabios) Miembro de Número de la Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales.

Aportes Reconocido por su labor de gestión de las políticas de Ciencia y Tecnología en Colombia y por sus trabajos sobre bajas temperaturas, criogénesis y superconductividad.

JOSÉ FERNANDO ISAZA Doctorado Honoris Causa de la Universidad Nacional de Colombia Maestría, Matemáticas, Universidad de Estrasburgo, Francia Pregrado, Ingeniería Eléctrica, Universidad Nacional de Colombia

Experiencia Profesional Miembro fundador de la Revista Razón Pública Rector de la Universidad Jorge Tadeo Lozano Presidente de la Compañía Colombiana Automotriz (Mazda en la Región Andina) Dirección de la Fundación Mazda Profesor dela Universidad Nacional de Colombia, de la Universidad de Los Andes y de la Escuela Colombiana de Ingeniería Gerente del Instituto de Fomento Industrial (IFI) Presidente de Ecopetrol Ministro de Obras Públicas y Transporte

Aportes Reconocido por sus aportes en el campo de la Historia de la Energía, Cambios Climáticos y epistemología.

Ángela Wilkinson (Reino Unido) Escuela de Negocios Saïd - Centro de educación ejecutiva, Universidad de Oxford. Es una líder, consultora y estudiosa, con experiencia a nivel de junta. Ayuda a las organizaciones a realizar futuras posibilidades y evitar crisis. Le apasiona abordar los desafíos globales, organizar experiencias de liderazgo de futuros e implementar la imaginación organizada.

Tiene 30 años de experiencia liderando más de 100 iniciativas de desafío estratégico en entornos de múltiples partes interesadas y en organizaciones gubernamentales, empresariales y de la sociedad civil. Ángela ha trabajado en más de 25 países para desarrollar capacidades de futuros organizacionales, logrando un éxito significativo en el desarrollo y liderazgo de equipos inteligentes, diversos y de alto rendimiento.

Como líder innovadora en gobernanza global y futuros de negocios, Ángela tiene experiencia en los sectores de energía, movilidad, digital, productos químicos, seguros y servicios financieros, alimentos y salud. Actualmente es Directora Senior del Consejo Mundial de Energía. Los roles anteriores han incluido Consejero Estratégico de Prospectiva, OCDE, París; Director de Planificación de Escenarios e Investigación de Futuros, Universidad de Oxford; y Shell Global Scenarios. Ella ha servido como miembro de la Academia Mundial de las Artes y las Ciencias.

Océano y Recursos Hidrobiológicos

ANDRÉS FRANCO HERRERA - Investigador Asociado Doctorado, Oceanografía, Universidad de Concepción Biólogo Marino, Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano.

Experiencia Profesional Profesor de la Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano, 1992 - Actualmente Director del Departamento de Ciencias Biológicas y Ambientales, Universidad Jorge Tadeo Lozano Investigador, Instituto de Investigaciones Marinas Costeras José Benito Vives de Andreis Invemar.

Aportes Aportes en la investigación de la Oceanografía biológica, de la Ecología trófica y de la Oceanografía física y química y de la Meteorología y Ciencias Atmosféricas.

JORGE REYNOLDS POMBO Doctorado Honoris Causa, Universidad de La Sabana Ingeniero electrónico, Trinity College Cambridge.

Experiencia Profesional Investigador del Departamento de Investigación en Electrónica y Nanotecnología, Fundación Clínica Shaio Investigador, Universidad Simón Bolívar Profesor – Investigador, Universidad Nacional de Colombia

Aportes Diseño y construcción de un equipo transmisor y receptor del electro cardiograma (ECG) por telemetría; diseñó un marcapasos para la prevención de la trombosis; está en el proceso de diseñar un "nanomarcapasos”. Ha realizado expediciones para realizar estudios acústicos de las ballenas. En su investigación ha descubierto que el corazón de los cetáceos y el de los humanos son similares, por eso lleva una investigación de casi cuatro décadas para después aplicar los resultados en seres humanos.

JUAN ARMANDO SÁNCHEZ - Investigador Senior Estancia postdoctoral, National Institute of Water & Atmospheric Research Doctorado, Ciencias biológicas, State University of New York Buffalo Maestría, Ciencias biológicas, State University of New York Buffalo Maestría, Biología – Sistemática, Universidad Nacional de Colombia Biólogo Marino, Universidad Jorge Tadeo Lozano.

Experiencia Profesional Profesor de la Universidad de Los Andes, 2004 – Actualmente Profesor – Investigador, Universidad Jorge Tadeo Lozano Investigador del Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras José Benito Vives de Adréis INVEMAR

Aportes Aportes en el estudio de las de ciencias marinas y biología evolutiva, en la búsqueda de constituir una biología integrativa. Ha realizado investigaciones en la interacción entre la ecología y la evolución, en particular de los invertebrados marinos modulares como los corales, octocorales, corales negros y sus simbiontes. También ha desarrollado investigaciones junto con su equipo de laboratorio sobre la plasticidad fenotípica y la especiación ecológica, la evolución en los extremos ambientales de las especies de coral, las radiaciones adaptativas en corales y octocorales, la coevolución de corales con sus los simbiontes, junto con los efectos del aumento de las temperaturas del agua de mar y la acidificación de los océanos en los corales y arrecifes de coral. Además, ha tenido intervenciones en biología sistémica como en ecología comunitaria.

SABRINA SPEICH (FRANCIA) Estudió Física en la Universidad de Trieste en Italia y en la Université Pierre et Marie Curie en Francia. Es profesora de oceanografía y ciencias del clima, y miembro del laboratorio de meteorología dinámica de “École Normale Supérieure” (escuela normal superior) en Francia.

“École Normale Supérieure” es una institución francesa de educación superior y de investigación muy selectiva que contribuye en la formación de las élites en Francia desde más de 200 años. Es miembro del G7 océanos.

En el centro francés de investigación científica (CNRS), realiza investigaciones sobre el descubrimiento y la comprensión de la dinámica de los océanos y de su impacto sobre los cambios climáticos. Es miembro del Instituto francés sobre el clima Pierre-Simon-Laplace donde los 5 laboratorios del Instituto elaboran una estrategia común para estudiar la Tierra. Es experta internacional en el campo de la simulación oceánica y de la organización de observaciones de gran tamaño.

ANA MARÍA ARJONA Doctora en Ciencia Política, Yale University, 2010 Maestría en Sociología, Universidad Complutense, 2001 Pregrado en Economía, 2000Ciencias Sociales para el desarrollo humano y la equidad

Experiencia Profesional Directora, Centro de Estudios sobre Seguridad y Drogas – CESED, 2018 Profesora, Universidad de los Andes, 2012 – 2018 Profesora, Northwestern University, 2016 – Actualmente Profesora, Columbia University, 2012 – 2016

Aportes Ha realizado aportes en estudios de violencia política, guerras civiles, crimen organizado, políticas contra drogas, comportamientos individuales en contextos de violencia organizada, orden político, instituciones, políticas latinoamericanas y métodos diversos de investigación.

CLEMENTE FORERO PINEDA – Investigador Senior Ph.D. en Economía, Stanford University. Palo Alto USA Magister en Economía, Standford University, Palo Alto, USA Magister en Ingeniería Económica de Sistemas y Magister en Planeación de la Universidad de Stanford, Palo Alto EE.UU. Pregrado en Ingeniería civil del Institut National de Sciences Appliquées, INSA. Lyon, France Certificado de matemáticas generales y física (MGP), Institut National de Sciences.

Experiencia Profesional Profesor titular de la Universidad de los Andes, 2001 - Actualmente. Profesor titular de la Universidad Nacional de Colombia, 1974 - 2000 2012 Visiting Professor, Stanford Institute for Economic Policy Research1994 - 1999, Presidente, Consejo Nacional de Planeación Participativa. Bogotá, Colombia. 1990, Presidente, Comisión Preparatoria de la Asamblea Constituyente en educación, Cultura, Ciencia y Tecnología. Bogotá, Colombia. 1990 - 1994, Director General de Colciencias.

Aportes Ha realizado aportes en estudios científicos sobre políticas públicas; estudios de administración pública; innovación e industria; violencia, inseguridad y cooperación contingente; híbridos organizacionales, conflicto y desarrollo regional.

SARA VICTORIA ALVARADO SALGADO – Investigador Senior Estancia Postdoctoral, Ciencias Sociales, Niñez y Juventud, Universidad de Manizales, Pontificia Universidad Católica de Sao Paulo, CLACSO, CINDE (2012) Doctorado en Educación, Universidad de Nova Southeastern (1988) Maestría en Ciencias del Comportamiento (1984) Pregrado en Psicología Universidad Javeriana (1977).

Experiencia Profesional Docente de Posgrado y Formadora de profesores universitarios en la Pontificia Universidad Javeriana, Universidad Externado de Colombia, Universidad Santo Tomás, Universidad San Buenaventura de Cali, Universidad de Antioquia, Universidad de La Salle (1981 – A la Fecha) Directora Regional del CINDE (Centro Internacional de Educación y Desarrollo) en Manizales (1985 – Actualmente) Consultora Internacional en diversos países en el campo de la formación de Talento Humano para los programas de atención a la niñez y la juventud en América Latina. OEA – UNICEF (1993 - Actualmente) Directora del Doctorado en Ciencias Sociales. Niñez y Juventud - CINDE (2005 – Actualmente)

Aportes Ha aportado para reflexionar sobre el rol de la educación y del conocimiento como fuentes de trabajo en grupo y construcción de redes de acción y pensamiento frente a retos sociales como la creación de mejores oportunidades y opciones de vida para niños y jóvenes. Ha realizado análisis sobre el papel de la escuela en la construcción de paz y democracia. Así mismo, ha realizado una propuesta educativa de socialización orientada a la formación de subjetividades y al fortalecimiento de los potenciales humanos, (afectivo, comunicativo, ético-moral, creativo y político).

KYOO SUNG NOH - Presidente y CEO, Centro de Productividad de Core Feb.1984: B.A. en Administración de Empresas en el Global Business College, Universidad de Estudios Extranjeros de Hankuk. Feb.1986: M.A en MIS en el Departamento de Información de Negocios, Escuela de Graduados de Sistemas de Información de Gestión, Universidad de Estudios Extranjeros de Hankuk. Ago.1995: Ph.D. en Información de Gestión en el Departamento de Información de Gestión, Universidad de Estudios Extranjeros de Hankuk

Experiencia Profesional: Sep.1997 ~ Feb.2018: Profesor de Business Data Science en el Departamento de Administración de Empresas, Sunmoon University. Dic.2003 ~ Mar.2018: (actualmente) Presidente de la Sociedad de Políticas Digitales de Corea. Sep.2017 ~ Mar.2018: (actualmente) Presidente del Comité de Innovación y Crecimiento de Pequeñas y Medianas Empresa. Oct.2017 ~ Mar.2018: (actualmente) Miembro del Comité Presidencial de la Cuarta Revolución Industrial. Feb.2018 ~ Mar.2018: (actualmente) Presidente y CEO de Korea Productivity Center.

WILLIAM MALONEY (ESTADOS UNIDOS) Economista de la Universidad de Harvard y doctor en economía de la Universidad de California en Berkeley. Economista jefe para el crecimiento equitativo, las finanzas y las instituciones del Grupo del Banco Mundial.Anteriormente, fue Economista Jefe de Comercio y Competitividad y Líder Global en Innovación y Productividad. Antes del Banco Mundial fue profesor de economía en la Universidad de Illinois, Urbana-Champaign (1990-1997) y economista principal en la Oficina del Economista Jefe para América Latina hasta el 2009. De 2009 a 2014, fue Economista Líder en el Grupo de Investigación de Economía del Desarrollo. De 2011 a 2014 fue profesor visitante en la Universidad de los Andes y trabajó con el gobierno colombiano en temas de innovación y mejora de la empresa.

STANISLAS DEHAENE (FRANCIA) 1999 Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales (EHESS), París. Habilitación para investigación directa Neurociencia Cognitiva. 1989 Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales (EHESS), París, Doctorado en ciencia cognitiva. 1985 Universidad de París VI Maestros Matemáticas aplicadas y Ciencias de la Computación.1984-1989 Ecole Normale Supérieure, Paris Mathematics.

Investigación y experiencia profesional 2005- Profesor en el Collège de France, Cátedra de Psicología Cognitiva Experimental. 2002- Director de la Unidad de Neuroimagen Cognitiva INSERM-CEA, Francia.1997-2005 Director de Investigación en INSERM (Instituto Nacional Francés de Salud e Investigación Médica) 1992-1994 Becario postdoctoral, Instituto de Ciencias Cognitivas y de Decisión, Universidad de Oregón.(USA), director Michael Posner. 1989-1999 Investigador Científico, Instituto Nacional de Salud e Investigación Médica.(INSERM), Laboratorio de Ciencias Cognitivas y Psicolingüísticas, París, Francia. 1984-1989 Ecole Normale Supérieure, secciones de Matemáticas.1982-1984 Escuela Preparatoria St. Genevieve, Versalles (sección de Matemáticas)

JOHAN SCHOT (HOLANDA) Historiador especializado en tecnología y transiciones hacia la sostenibilidad. Cuenta con un doctorado de la Universidad de Twente y es Director de la Unidad de Investigación de Políticas de Ciencia e innovación (SPRU) de la Universidad de Sussex. Figura destacada internacionalmente en el campo de formulación de políticas públicas de ciencia, tecnología e innovación.

La organización que dirige tiene vínculos estrechos con Colciencias y su experiencia trabajando con Colombia lo ha llevó a ser un actor clave en la construcción de la política de ciencia, tecnología e innovación alineada con los Objetivos de Desarrollo Sostenible plasmada en el Libro Verde 2030. El profesor Schot es miembro de la Academia Real de las Artes y la Ciencia de los Países Bajos.

Ciencias de la vida y la salud

JUAN MANUEL ANAYA – Investigador Senior Doctorado de Biología de la Universidad De Antioquia UDEA. Especialidad en Medicina Interna-Reumatología de la Universite de Paris V Rene Descartes. Médico del Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario.

Experiencia Profesional Profesor- Investigador, Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario. Profesor- Investigador, Universidad Pontificia Bolivariana Sede Medellín. Investigador, Unidad De Reumatología. Investigador, Corporación para Investigaciones Biológicas. Investigador, Universite De Montpellier Ii Scien Et Tech Ddu Languedoc. Jefe de Clínica, Centro Gui De Chauliac Hospital Saint Eloi.

Aportes Ha realizado aportes en la investigación sobre Inmunogenética de enfermedades autoinmunes, Características clínicas e inmunogenéticas de la artritis reumatoidea, Transformación linfomatosa del síndrome de Sjögren, y enfermedades autoinmunes reumatológicas.

NUBIA MUÑOZ Master of Public Health Johns Hopkins University School of Public Health Especialidad Médica, Patología, Universidad del Valle, UNIVALLE. Especialidad Médica, Felow of Pathology, National Cancer Institute National Institutes Of Health Bethesda.Pregrado, Medicina general y cirugía, Universidad del Valle, UNIVALLE

Experiencia Profesional Investigadora, Instituto Catalán de Oncología, España; (2000-Actual); España Investigadora, Instituto Nacional De Cancerología; (2000-Actual); México Investigadora, International Agency for Research on Cancer; (1969-2001); Francia Investigadora, National Cancer Institute National Institutes of Health Bethesda; (1972-1973); Estados Unidos Investigadora, International Agency for Research on Cancer (IARC); (1969-1972); Francia Dirigió el programa del grupo de trabajo científico "Neurolab" de la NASA.

Aportes En los años 70, su trabajo la llevó al Centro Internacional de Investigaciones del Cáncer (IARC) de la Organización Mundial de la Salud en Lyon (Francia). En los 80, asumió la dirección de numerosas investigaciones sobre cánceres relacionados a agentes infecciosos, entre ellos, el cáncer de cuello uterino y su relación con el VPH. Ha publicado más de 300 artículos científicos y en el 2008, su trabajo científico fue postulado para el Premio Nobel de Medicina, y aunque no fue galardonado, sin lugar a dudas, el gran premio al trabajo de vida y obra de la doctora Muñoz han sido las miles de vidas de mujeres que han sido salvadas por sus hallazgos, y continuaran salvando, a partir del desarrollo de la vacuna en contra del VPH.

RODOLFO LLINÁS Doctorado en neurofisiología en la Universidad Nacional de Australia Médico cirujano de la Pontificia Universidad Javeriana.

Experiencia Profesional Actualmente es profesor de neurociencia en la escuela de medicina de la Universidad de Nueva York, en la que fue además director del departamento de Physiology & Neuroscience y desempeña la cátedra "Thomas y Suzanne Murphy" en el centro médico de la Universidad de Nueva York. Es el primer y único "University Professor" que ha tenido la Escuela de Medicina de la universidad de Nueva York en sus 180 años de existencia. Dirigió el programa del grupo de trabajo científico "Neurolab" de la NASA.

Aportes Colombiano de reconocida trayectoria a nivel mundial por sus aportes al campo de la Neurociencia. Entre las distintas aportaciones por las que es conocido se encuentran sus trabajos sobre fisiología comparada del cerebelo, las propiedades electrofisiológicas intrínsecas de las neuronas con la enunciación de la hoy conocida como "Ley de Llinás", y sobre la relación entre la actividad cerebral, las ondas cerebrales y la conciencia.

Alejandro R. Jadad Director del Instituto para la Equidad e Innovación en Salud Global Fundador, Centro para la Innovación de eSalud Global Profesor, Escuela de Salud Pública Dalla Lana Universidad de Toronto. Miembro del Instituto de Políticas de Salud, Gestión y Evaluación; y Departamento de Anestesia, Facultad de Medicina, Universidad de Toronto. Personal médico, red de salud universitaria.

Isabelle Magnim (Francia) - Investigadora en imagen médica.Ingeniera, doctora de estado en Ciencias Físicas. Directora del laboratorio CNRS CREATIS (2001-2011) – Creadora y directora del grupo de investigación CNRS-INSERM “TICS-SALUD” (2003-207). Directora adjunta del Instituto Multitemático Nacional (ITMO) (2010-2013). Creadora y gestora del Laboratorio Asociado Internacional "Metislab" franco-chino (LIA). Cooperaciones frecuentes en Colombia con la Universidad de los Andes.

El trabajo de Isabelle E. Magnim se centra en los métodos de análisis de imágenes médicas, en la interfaz entre la medicina, las matemáticas aplicadas, el análisis numérico y el procesamiento de imágenes. Es reconocida su excelente labor y desempeño en Francia por los más importantes centros de investigación del país (CNRS, INSERM, INRIA, CEA) así como a nivel nacional, especialmente en China país para el cual es reconocida consejera experta internacional. Está innovando constantemente y desarrollando nuevos métodos de procesamiento y análisis de imágenes a la vez tridimensionales y dinámicas, que contribuyen notablemente a los avances más importantes en las imágenes del corazón y de los vasos sanguíneos.