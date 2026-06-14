Estos son los títulos y carreras que sirven para aplicar a concurso docente en Colombia 2026

Se estima que habrá 20.000 vacantes habilitadas. Foto: Ministerio de Educación

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Colombia se está preparando para el concurso docente 2026, una convocatoria de la Comisión Nacional del Servicio Civil (CNSC) para que profesionales de todo el país apliquen a las vacantes docentes en el sector oficial.

En el momento, el concurso se encuentra en su fase de divulgación y se espera que para el segundo semestre del año se defina el operador logístico y las vacantes definitivas en el portal web de la CNSC.

Sin embargo, los ciudadanos que estén interesados en participar ya pueden prepararse y revisar el listado de requisitos, con el fin de cumplir con las condiciones mínimas para participar.

El primer requisito es que, para hacer parte del concurso docente, es necesario contar con la ciudadanía colombiana y no tener ninguna restricción legal ni disciplinaria para el ejercicio de sus derechos como ciudadano.

El siguiente requisito tiene que ver con la profesión. Las vacantes están abiertas para licenciados en educación o profesionales de otras carreras, pero que cuenten con formación en pedagogía de mínimo 100 horas, así como 4 créditos de formación universitaria inscritos en materias sobre pedagogía.

Los diplomas que acrediten la formación deben estar validados ante las autoridades colombianas a la hora de verificar el cumplimiento de este requisito. Además, cuando se publiquen las vacantes oficiales, dependiendo del cargo, habrá requisitos específicos de formación y profesión.

Los docentes pueden aplicar a vacantes en educación preescolar, primaria, básica y media. Además, pueden postularse a vacantes en cargos de orientación o dirección en las instituciones educativas. Los requisitos para cada nivel varían.

También es importante recordar que, como han señalado el Mineducación y el CNSC en varias ocasiones, las inscripciones del concurso docente se harán únicamente a través del sistema SIMO de la Comisión. Las entidades informarán cuando se haga la apertura oficial de las inscripciones.

El proceso de inscripción y postulación al concurso docente no tiene intermediarios ni tramitadores. Tampoco tiene cobros distintos al del PIN de inscripción, que se paga directamente a las entidades.

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