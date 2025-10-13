Estudiante de Fosca, Cundinamarca, obtuvo puntaje perfecto en las pruebas Saber 11

Pantallazo de los resultados del estudiante publicado por el gobernador de Cundinamarca. Foto: X de Jorge Emilio Rey

Un estudiante de la Institución Educativa María Medina, en Fosca, Cundinamarca, obtuvo un puntaje perfecto en las más recientes pruebas Saber 11: 500 puntos.

Se trata de Samuel Huertas Moreno, según confirmó el gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey, en sus redes sociales. El puntaje, de acuerdo con sus resultados, lo ubica sobre el 100 % de estudiantes que presentaron esta prueba en el país.

“El colegio María Medina cuenta con un modelo pedagógico exitoso que, por varios años, le ha permitido ocupar los primeros puestos en la región. A esto se suma el esfuerzo de los estudiantes, sus padres, docentes y directivos docentes, quienes han sido formadores y ejemplo para su comunidad”, dijo Rey en su cuenta de X, celebrando el puntaje del estudiante.

El Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación (ICFES) realiza esta prueba dos veces al año y es uno de los requisitos para que los estudiantes ingresen a la educación superior. La prueba la presentan estudiantes de grado 11 que están en sus últimos meses de bachillerato, así como estudiantes graduados que quieren repetir la prueba y mejorar su puntaje.

La prueba Saber 11 se califica sobre 500 puntos y está dividida en cinco competencias, en cada una de las cuales se puede obtener 100 puntos. Lectura crítica, matemática, sociales y ciudadanas, ciencias naturales e inglés son los campos de conocimiento que evalúa el examen.

Además de ser un requisito para el ingreso a la educación superior, algunas universidades establecen el puntaje como parte de su evaluación para la admisión de nuevos estudiantes.

“Hemos insistido en brindar una educación con mayor calidad, que se adapte a las nuevas tecnologías, pero también en fortalecer procesos más eficientes de aprendizaje, lo que nos ha permitido escalar escaños en la tabla de puntajes en Colombia. La educación es el camino y seguiremos insistiendo”, apuntó el gobernador de Cundinamarca en sus redes sociales.

¡Tenemos el examen perfecto en las pruebas Saber 11! Samuel Huertas Moreno, de #Fosca, un municipio ubicado al oriente del departamento, obtuvo un resultado de 500/500. Y no, no fue de “chiripa”. El colegio María Medina cuenta con un modelo pedagógico exitoso que, por varios… pic.twitter.com/D46WTmyxI6 — Jorge Emilio Rey Ángel (@JorgeEmilioRey) October 9, 2025

