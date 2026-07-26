Estudiantes de la U. Nacional se subieron al podio de la Huawei ICT Competition 2026

Los estudiantes recibieron el reconocimiento en China, en donde se llevó a cabo la competencia final. Foto: Yulian Bedoya - UNAL

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Hace pocas semanas se realizó el concurso anual ICT Huawei Competition 2026, que reúne a estudiantes y profesores de colegios y universidades de todo el mundo. Un grupo de estudiantes de la Universidad Nacional logró subirse al podio de esta competencia.

Este concurso “ofrece una plataforma internacional para la competencia y el intercambio, permitiendo a los participantes fortalecer sus conocimientos en TIC, mejorar sus habilidades prácticas y fomentar la innovación mediante las últimas tecnologías y plataformas”, señala la ICT Competition en su página web.

El concurso se realizó en China y contó con la participación de cerca de 1.200.000 competidores de 2.000 universidades y colegios, provenientes de más de 100 países.

El equipo de la Universidad Nacional estuvo compuesto por “los estudiantes Yulian Bedoya y Daniel Ossa, de Ingeniería Mecánica de la UNAL Sede Medellín, y Anderson Rosero, de Ingeniería Electrónica y Telecomunicaciones de la UNAL Sede Bogotá. Además, el grupo contó con el acompañamiento de Marycielo Berrío, estudiante de Ingeniería de Sistemas de la Facultad de Minas, quien actuó como tutora durante la final mundial”, según informó la Agencia de Noticias UNAL.

En el concurso se evalúan las habilidades de los estudiantes en diferentes áreas de programación, computación y manejo de bases de datos. Los estudiantes colombianos participaron en la modalidad “Computing Track”, que evalúa conocimientos enfocados en arquitectura computacional, comunicación entre bases de datos y sistemas operativos.

“Nos daban retos y un repositorio de datos que teníamos que descargar. A partir de ahí debíamos montar toda la infraestructura tecnológica para que los servidores pudieran comunicarse entre sí. Por ejemplo, crear varias máquinas y lograr que supieran dónde estaba cada una y cómo intercambiar información”, explicó el estudiante Bedoya a la Agencia de Noticias UNAL.

El equipo se conformó tras una fase individual en la que se definió la representación de la Universidad Nacional en el concurso nacional. Posteriormente, los estudiantes ocuparon el primer puesto en la competencia del país y fueron los representantes en la competencia a nivel de América Latina. Allí ocuparon el segundo lugar y ganaron uno de los cuatro cupos para representar en la final mundial. Allí, lograron el “Second prize” en su categoría.

“Desde su lanzamiento en 2015, el concurso ha cobrado un impulso significativo, con la participación de más países y estudiantes cada año. En China, se ha catalogado como un concurso nacional para estudiantes universitarios, mientras que a nivel mundial, ha sido reconocido como un programa insignia clave por la Academia Mundial de Habilidades de la UNESCO”, explicó el concurso.

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