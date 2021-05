Falleció ex rector de la Javeriana, el jesuita Joaquín Emilio Sánchez García,

Murió en Bogotá, a los 78 años de edad, el padre Joaquín Emilio Sánchez García, S.J., ampliamente conocido como el padre ‘Joaco’.

La Pontifica Universidad Javeriana anunció que murió en Bogotá, a los 78 años de edad, el padre Joaquín Emilio Sánchez García, S.J., ampliamente conocido como el padre ‘Joaco’. “Con él, no solo desaparecen su alegría, siempre contagiosa, y su fuerza emprendedora; también se apaga la música de su acordeón”, expresó la universidad en un comunicado.

El padre Joaquín Emilio Sánchez García, S.J. llegó por primera vez a la Universidad Javeriana como seminarista para terminar los cursos de ciencias que se requerían para graduarse como bachiller. Fue estudiante de pregrado durante cerca de nueve años, logrando tres títulos universitarios, en Filosofía y letras, Educación y Teología. Toda su experiencia como egresado la puso al servicio de la Javeriana durante más de 50 años.

Su primer trabajo en la Javeriana fue como coordinador de cursos intersemestrales para maestros, luego fue profesor de investigación, decano de comunicación, rector de la seccional Cali, 2000 – 2007, y rector de la sede principal en Bogotá, 2007 – 2014.

Cofundador de CENPRO Televisión, fue pionero de la Educación a Distancia en Colombia al crear en 1968 el programa Educadores de hombres nuevos, por medio del cual se capacitaba a profesores, especialmente en zonas rurales de Colombia. Como decano de la Facultad de Comunicación Social de la Universidad Javeriana, entre 1976 y 1997, dio nuevo impulso a esta profesión que fue tan cercana a sus afectos. Creó la Asociación Colombiana de Facultades de Comunicación -AFACOM- y luego la Federación Latinoamericana de Facultades de Comunicación Social FELAFACS.

Como rector de la Javeriana se destacó su gestión al haber creado las Jornadas de Reflexión Universitaria realizadas entre 2008 y 2013; la renovación de la Acreditación Institucional de alta calidad en 2012 y el otorgamiento por primera vez a la Seccional Cali de este reconocimiento; la aprobación de las dos reformas estatutarias, una en 2008 y la otra en 2013; la aprobación en 2010 del Plan Maestro de Desarrollo Urbanístico y Arquitectónico, entre otros.

En febrero de 2017, durante su entrevista para Ethos, la serie que guarda el testimonio de “grandes forjadores de la identidad institucional” de la Javeriana, afirmó lo siguiente: “Debo confesar que no me arrepiento de haber vivido los años que he vivido. Estoy feliz. Y estoy feliz por una razón: he hecho muchas cosas gracias a Dios. Todavía tengo el goce de la vida, eso no lo he perdido. El sonreír y el disfrutar de las cosas que Dios me ha dado”.