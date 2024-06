Fecode dice que aún no levanta el paro nacional

Imagen de las marchas de Fecode este 19 de junio, en Bogotá. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

En horas de la tarde de este 19 de junio, Fecode publicó un video en su cuenta de Youtube en el que se ve a su presidente, Domingo Ayala, hablando sobre una tarima al final de las marchas que llevaron a cabo durante gran parte del día.

En su discurso, Ayala celebra que el proyecto de la ley estatutaria de educación que se discutía en el Congreso esté a punto de caerse, pero reitera que el “paro nacional permanente” que han promovido desde la federación continuará.

“Necesitamos tener toda la certeza porque el congreso cierra sesiones mañana, 20 de junio, y hasta un minuto antes de la noche pueden hacer ponencias. Hay que esperar hasta esa hora”, expresó Ayala.

“El paro nacional permanente no se ha levantado. Fecode ha cumplido con su misión histórica de defender la educación pública”, dijo más adelante.

Como ya lo contamos en este diario, la ley estatutaria está a un paso de hundirse completamente, pues Iván Name, presidente del Senado, no la incluyó en el orden del día del 20 de junio.

“No hemos logrado consensos, no la tenemos en este momento en el orden del día para mañana, pero aquí quien tiene la última palabra es la plenaria que yo no puedo reemplazarla como presidente. Tenemos tres ponencias, de tal manera que pueden hacer las deducciones del caso”, dijo Name en un diálogo con periodistas.

Desde el mismo Gobierno, voces como la del ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, y de la senadora María José Pizarro, indicaron que no veían probable que la ley estatutaria fuera aprobada antes del receso legislativo. Además, al ser un proyecto de ley estatutaria, no se puede debatir en sesiones extraordinarias.

Sin embargo, no se descarta un nuevo proyecto para después del 20 de julio, cuando se instala la tercera legislatura.

