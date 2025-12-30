Logo El Espectador
Educación
Del crédito-beca a Minciencias: ¿puede el Estado asumir lo que se hacía con Colfuturo?

El fin de la cooperación estatal con Colfuturo cierra 2025 dejando dudas sobre la financiación de maestrías y doctorados en el exterior. Mientras los beneficiarios actuales mantienen sus becas, expertos advierten que las nuevas iniciativas de Minciencias podrían no tener el alcance, la cobertura ni el impacto del programa en la formación de talento colombiano en el exterior.

30 de diciembre de 2025 - 06:05 p. m.
Ministra de Ciencias, Yesenia Olaya (izquierda). Jerónimo Castro, director de Colfuturo (derecha).
Ministra de Ciencias, Yesenia Olaya (izquierda). Jerónimo Castro, director de Colfuturo (derecha).
Foto: Terumoto Fukuda/Colfuturo

El fin de la cooperación del Estado en el programa de crédito-beca de Colfuturo que formalizó esta semana el Gobierno Nacional cierra 2025 generando una serie de interrogantes, no solo para los beneficiarios actuales, sino también para quienes tenían como meta estudiar un posgrado en el exterior el próximo año.

Es posible que responder a los primeros sea lo más sencillo en este momento. Tanto la ministra de Ciencia, Yesenia Olaya Requene, como el director de Colfuturo, Jerónimo Castro, han insistido en los últimos días en que, para los...

Juan Diego Quiceno

Por Juan Diego Quiceno

@juandiegomqjquiceno@elespectador.com
