Del crédito-beca a Minciencias: ¿puede el Estado asumir lo que se hacía con Colfuturo?

Ministra de Ciencias, Yesenia Olaya (izquierda). Jerónimo Castro, director de Colfuturo (derecha). Foto: Terumoto Fukuda/Colfuturo

El fin de la cooperación del Estado en el programa de crédito-beca de Colfuturo que formalizó esta semana el Gobierno Nacional cierra 2025 generando una serie de interrogantes, no solo para los beneficiarios actuales, sino también para quienes tenían como meta estudiar un posgrado en el exterior el próximo año.

Es posible que responder a los primeros sea lo más sencillo en este momento. Tanto la ministra de Ciencia, Yesenia Olaya Requene, como el director de Colfuturo, Jerónimo Castro, han insistido en los últimos días en que, para los...