Fomag responde a acusaciones de un supuesto déficit y de riesgo en pensión de maestros

Este 26 de agosto, la periodista Paula Bolívar, de W Radio, publicó en su cuenta de X un documento que, según dijo, sería una petición por parte de Aldo Cadena, presidente del Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio (Fomag) al Ministerio de Educación para mover $1.7 billones del rubro de las pensiones de los docentes al rubro de su salud. La petición respondería a un supuesto déficit de $2.7 billones. “¿Por tapar el hueco del nuevo modelo de salud pondrán en riesgo las pensiones de los maestros?”, cuestionó Bolívar.

SALUD MAESTROS: Hoy en #WRadioInvestiga revelamos que Aldo Cadena, presidente del FOMAG, le pidió al ministro de Educación mover $1,7 billones del rubro de las PENSIONES al rubro de salud, esto ante un déficit de $2,7 billones de pesos. ¿Por tapar el hueco del nuevo modelo de… pic.twitter.com/OkQBEmnJA6 — Paula Bolívar (@paulabolivar) August 26, 2025

Ante estos señalamientos, el Fomag se pronunció. A través de un comunicado, aclaró que las pensiones y cesantías de los maestros no están en riesgo, pues tanto la Ley General de Presupuesto y el Estatuto Orgánico de Presupuesto, así como el Manual de Presupuesto Fomag, permiten realizar estos traslados internos entre los diferentes rubros y utilizar sus recursos, de acuerdo con sus necesidades y prioridades. “No entendemos entonces por qué se trata de confundir a la opinión pública, cuando en la Fiduprevisora hacemos uso de este procedimiento legal”, subrayó el fondo.

En ese sentido, el Fomag aseguró que es falso que sus recursos se estén utilizando para cubrir déficits del nuevo modelo de salud del magisterio. También recordó que, conforme al artículo 7 de la Ley 91 de 1989, el uso de estos recursos tiene respaldo legal y cómo se destinan está definido exclusivamente por el Consejo Directivo.

“Con esta precisión, el Fomag ratifica que sus recursos cuentan con plena garantía legal y financiera, y reitera a los maestros y a la opinión pública que las versiones en contrario carecen de sustento, y la interpretación periodística que se le está dando a un normal traslado presupuestal no es cierta y confunde y solo generan desinformación”, concluyó. Esta es la respuesta del fondo:

¿Déficit en el modelo de salud de maestros?

No es la primera vez que W Radio se refiere a un supuesto déficit en el nuevo modelo de salud de los maestros. En mayo pasado, dicho medio dio a conocer unos videos de una reunión de la junta directiva del Fomag en los que Aldo Cadena aseveraba que el sistema tenía un acumulado de pérdidas billonarias. “Con las escasas herramientas que tenemos, como lo saben los compañeros del Fecode, he detectado un acumulado de pérdidas que supera los $2 billones”, afirmó.

Ante la polémica que se generó, el Fomag emitió un comunicado asegurando que es falso que el nuevo modelo de salud del magisterio tenga pérdidas por $2 billones e indició que esa cifra corresponde a pérdidas acumuladas de años anteriores.

Por su parte, también se compartió un video de Cadena dando algunas explicaciones de sus declaraciones en la reunión del Fomag. “Esos $2 billones se deben a que en el año 2018, las pérdidas subieron a $741.000 millones, y en el 2023, estas fueron superiores $141.000 millones. A eso me refería, pero fue malinterpretado”, aseveró Cadena, quien reiteró que el nuevo modelo ha registrado un superávit financiero.

Cabe recordar, no obstante, que han sido reiteradas las quejas en torno a la implementación del nuevo modelo de salud de maestros, que comenzó a funcionar el 1° de mayo de 2024 y que tiene a cargo la atención de un poco más de 800 mil personas. La Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación (FECODE) ha denunciado persistentes fallas: contratos vencidos, demoras en pagos y entrega de medicamentos.

En suma, un reciente informe del Laboratorio de Economía de la Educación (LEE) de la Pontificia Universidad Javeriana indicó que en 2024, “el régimen del magisterio registró 56 PQRS (peticiones, quejas y reclamos) por cada 1.000 pacientes, frente a 33 en el sistema general, una brecha que evidencia la necesidad de mayor eficiencia y control”.

