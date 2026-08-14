Francia echa para atrás la prohibición de redes sociales en menores de 15 años

La prohibición en Francia empezaba a regir desde el 1° de septiembre. EFE/ Edurne Morillo Foto: EFE - Edurne Morillo

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A finales de julio, el Parlamento de Francia aprobó de forma definitiva la ley que prohíbe el acceso a las redes sociales a los menores de 15 años, una medida que convertía a este país en el primero de Europa en establecer una restricción general de este tipo. Sin embargo, el Consejo Constitucional de Francia rechazó esta medida al considerar que constituye “una vulneración desproporcionada” de su libertad de expresión.

De acuerdo con la máxima autoridad constitucional de este país, el primer artículo de la ley, donde quedó establecida la prohibición, no es “adecuado, necesario ni proporcionado” a la libertad de expresión y de comunicación de los menores de 15 años.

El Consejo Constitucional considera que esta prohibición es muy genérica y “es susceptible de aplicarse a otros servicios online cuyos riesgos para la salud no están comprobados”.

Ahora, el gobierno nacional (que impulsó la ley), tendrá que trabajar en una nueva redacción del artículo que tumbaron, el cual deberá tener en cuenta “la decisión del Constitucional y el marco europeo”, dijo el tribunal.

La ley prohibía que los menores de 15 años crearan cuentas nuevas en redes sociales como TikTok o Instagram. Además, las plataformas tenían un plazo para eliminar las existentes.

La medida excluía de la prohibición determinados portales, como las enciclopedias en línea, como Wikipedia, así como las plataformas de desarrollo y distribución de software libre o los proyectos educativos de código abierto.

Otros artículos de la ley también amplían la prohibición del uso de teléfonos móviles a los institutos educativos, extendiendo una restricción que hasta ahora se aplicaba a las escuelas de primaria y secundaria, aunque los centros podrán contemplar excepciones en sus reglamentos internos.

El Gobierno francés preveía que la prohibición entrara en vigor el 1° de septiembre para las nuevas cuentas creadas en las plataformas afectadas. En el caso de las cuentas ya existentes, la medida comenzaría a aplicarse tras un periodo transitorio de cuatro meses, a partir del 1 de enero de 2027.

Más de 20 países en el mundo ya prohíben o preparan leyes para restringir el acceso de menores a las redes sociales. Entre los países que ya tienen restricciones en vigor figuran Australia, que desde diciembre de 2025 prohíbe las redes sociales a los menores de 16 años, y Brasil, donde una ley obliga desde marzo a las plataformas a vincular las cuentas de los menores de 16 años con las de sus padres y les exige que verifiquen la edad de los usuarios.

En China, donde internet está estrictamente regulado por el Estado, el acceso de los menores a las redes sociales se ha limitado progresivamente desde 2019. Indonesia también prohíbe, desde marzo, las redes sociales a los menores de 16 años. Malasia y Turquía también hacen parte de la lista.

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