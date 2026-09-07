Fulbright abre becas de investigación en Estados Unidos para colombianos: así puede aplicar

Las becas Fulbright se encuentran entre las más reconocidas y prestigiosas del mundo. Foto: Pixabay - Pixabay

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La Comisión Fulbright Colombia, el principal programa de intercambio educativo y cultural del Gobierno de Estados Unidos, informó que ya está abierta la convocatoria para aplicar a dos de sus programas de investigación en Estados Unidos: el Fulbright Visiting Student Researcher Program y el Fulbright Visiting Scholar Program.

Ambos buscan fomentar el conocimiento intercultural, la cooperación científica e investigativa y el desarrollo del país mediante la formación avanzada de líderes con excelencia académica.

El primer programa está dirigido a estudiantes colombianos que se encuentren matriculados y activos en programas de doctorado en el país. Durante 4 a 10 meses los estudiantes podrán vincularse a una universidad o centro de investigación en Estados Unidos para realizar una estancia que impulse, enriquezca y acelere el desarrollo de su doctorado.

El segundo programa es para docentes e investigadores de nacionalidad colombiana que cuenten con título de doctorado o un mínimo de cuatro años de experiencia comprobada en investigación, además de contar con vinculación laboral vigente en Colombia.

Los participantes podrán acceder a laboratorios de última tecnología, archivos especializados, recolección de datos de campo y mentorías internacionales con profesores en Estados Unidos.

¿Qué incluyen las becas?

Tiquetes aéreos internacionales de ida y regreso.

Estipendio mensual de sostenimiento en Estados Unidos (cuyo valor varía según el costo de vida de la ciudad anfitriona).

Gestión y exención del costo del trámite de visado J-1 (y visa J-2 para dependientes directos).

Programa de cobertura para accidentes y enfermedades (ASPE).

Actividades de orientación previo al viaje y acompañamiento continuo durante y después de la estancia.

Apoyo adicional para costos universitarios (específico para el programa Visiting Student Researcher).

El proceso de postulación se hace en línea a través de la plataforma MindaClient de la Comisión Fulbright Colombia. El proceso es gratis.

Los aspirantes deben revisar detalladamente los términos de referencia de cada programa. Algunos requisitos son tener dominio del inglés, cartas de recomendación y carta de invitación expedida por la institución anfitriona en Estados Unidos.

La convocatoria está abierta a todas las disciplinas académicas y las postulaciones deberán enmarcarse en las siguientes líneas estratégicas:

Inteligencia Artificial (IA), Aprendizaje Automático, Tecnología y Ciencia de Datos

STEAM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería, Artes y Matemáticas)

Ordenamiento territorial y gestión del agua

Seguridad alimentaria y biotecnología

Emprendimiento, empresas e internacionalización

Seguridad y paz

Lucha contra las drogas

El cierre de la convocatoria es este 12 de octubre, hasta las 11:59 p.m. Entre enero y febrero de 2027 se publicarán los resultados y el inicio de las estancias será en el segundo semestre de 2027.

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