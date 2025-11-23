Logo El Espectador
Educación
Fundación San José: las otras investigaciones que adelanta el Ministerio de Educación

El Ministerio de Educación tiene los ojos puestos en la Fundación de Educación Superior San José desde meses antes de que se supiera el caso de los títulos falsos de Juliana Guerrero. Por el momento, está reuniendo pruebas y espera compilarlas en un informe entes de 2026. En el fondo, hay un debate sobre la calidad educativa, la educación virtual y la homologación de títulos.

Paula Casas Mogollón
23 de noviembre de 2025 - 12:11 p. m.
La Fundación de Educación Superior San José pasó de tener 301 estudiantes en 2021 a 2.022 en 2022. Al año siguiente, duplicó esa cifra, según las bases de datos del Ministerio de Educación: graduaron a 5.700 alumnos de sus programas.
Foto: Fundación San José

La Fundación de Educación Superior San José, cuya sede principal está ubicada en la Avenida Caracas con calle 63, en Bogotá, ha logrado en los últimos años lo que muchas universidades o instituciones soñarían: su número de estudiantes matriculados pasó de 301 en 2021 a 2.022 en 2022. Al año siguiente, duplicó esa cifra y, según las bases de datos del Ministerio de Educación, graduó a 5.700 alumnos de sus programas. En 2024, estas cifras se contrajeron un poco (2.970).

Paula Casas Mogollón

Por Paula Casas Mogollón

@PauCasasM
