Los consejos de un psicólogo que ha estudiado por 20 años la adicción al celular en niños

Giuseppe Lavenia es presidente de la Asociación Nacional de Adicciones a la Tecnología y ha estudiado durante 20 años el impacto en el cerebro del uso problemático de los celulares y las redes sociales. Foto: Cortesía

“Hagamos un ejercicio. Durante mi presentación, eviten al máximo usar el celular. Al final, me cuentan cómo les va”, fueron las palabras con las que Giuseppe Lavenia, presidente de la Asociación Nacional de Adicciones a la Tecnología, una entidad que desde 2002 se encarga de las adicciones a la tecnología, el ciberacoso y el síndrome hikikomori (aislamiento social voluntario), comenzó su charla, una de las principales del evento EduCare Summit, apoyado por el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF), que se llevó a cabo el...