Gobierno anunció inversión de COP 8.000 millones para la Universidad del Atlántico

La Universidad del Atlántico está ubicada en Barranquilla. Foto: Tomada de Mineducación

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

La Universidad del Atlántico, una de las más importantes del Caribe, recibirá una inversión de más de COP 8.000 millones. Así lo anunció el rector Rafael Castillo, por medio de su cuenta de X, tras una reunión con el viceministro de Educación Superior, Ricardo Moreno.

De acuerdo con el funcionario, se destinarán COP 6.800 millones para la política de gratuidad en la educación superior para esa institución, con los que se espera que se financien programas de bienestar estudiantil.

Además, se invertirán COP 1.300 millones en infraestructura, incluyendo la finalización del teatro de Bellas Artes de la universidad y la estructuración de una nueva sede en Soledad, Atlántico.

El rector Castillo también informó que a partir del 5 de enero se instalará una Mesa de Garantías con la que la institución espera que se recupere la normalidad académica.

La crisis en la Universidad del Atlántico

Rafael Castillo fue designado como rector el 18 de diciembre por parte del Ministerio de Educación. Su nombramiento se dio luego de que la entidad anunciara medidas de intervención, tras la disputa en medio de las elecciones para la rectoría y el paro en el que se encuentra desde hace varios meses.

Una de las primeras medidas de Castillo al llegar al cargo fue ajustar el calendario académico de la institución, estableciendo el regreso a clases para el próximo 15 de enero. Esto teniendo en cuenta que la Universidad del Atlántico tiene suspendido el segundo semestre de 2025 desde el pasado 30 de octubre, como parte del paro. El inicio anticipado de clases busca darle cierre ese semestre.

Antes de Castillo, quien ocupaba el cargo de rector era Leyton Daniel Barrios Torres, candidato apoyado por el clan Char, como contamos en esta nota. Su designación ha recibido varios cuestionamientos, que hicieron parte de los argumentos de Mineducación para intervenir a la universidad.

Esa intervención dio lugar a la decisión de removerlo del cargo y nombrar un remplazo por término de un año, con el posterior nombramiento de Castillo.

👩‍🏫📄 ¿Quieres conocer las últimas noticias sobre educación? Te invitamos a verlas en El Espectador. ✏📚