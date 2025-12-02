Gobierno firma ley para incorporar las artes a la pedagogía en Colombia

Imagen de referencia. El programa Artes para la Paz se ha implementado en el país durante los últimos dos años. Foto: EFE - Carlos Ortega

Esta tarde, el presidente Gustavo Petro sancionó la “Ley Artes Al Aula”, con que buscan que las instituciones educativas del país incorporen las artes a sus procesos de enseñanza. El objetivo, según informó el Ministerio de Educación en un comunicado, es fortalecer las competencias ciudadanas, el pensamiento crítico y la cultura de paz.

La ley plantea como mandato que la enseñanza de las artes sea un “eje transversal” en los currículos de enseñanza de las instituciones educativas. “ordena incorporar disposiciones para la formación de docentes en herramientas pedagógicas de las artes y las culturas, reconociendo la experiencia acumulada de maestras y maestros en los territorios”, dice el comunicado.

Con la ley también se busca priorizar a escuelas rurales en las que existan brechas de enseñanza artística y cultural, con el fin de fortalecer estos componentes pedagógicos allí.

“La educación artística deja de ser una asignatura y se vuelve ley: una ley que encarna el espíritu del programa presidencial Artes para la Paz y se articula directamente con el Sistema Nacional de Formación y Educación Artística y Cultural - SINEFAC. Esta ley abre un camino pedagógico y territorial que vincula a docentes, gestores culturales, artistas comunitarios y autoridades locales para que la educación artística sea un derecho”, explica el Mineducación en el comunicado.

Algunos puntos promovidos por esta ley se venían impulsando desde el programa Artes para la Paz, que había iniciado hace dos años. El Mineducación afirma que esta ley “convierte en mandato legal” lo que se venía haciendo a partir de ese programa.

“Artes para la Paz es un programa que hasta ahora comienza, que lleva unos dos años. Pero si logramos que esta ley prevalezca, va a llegar a millones, a generaciones permanentes de niños, niñas y jóvenes, y de aquí van a salir talentos en todos los niveles de la expresión artística en Colombia”, dijo el presidente Petro en su intervención.

