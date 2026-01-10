Hay 10.000 cupos para estudiar inglés gratis y desde casa, ¿cómo aplicar?

La primera parte del curo dura ocho semanas, pero los mejores estudiantes podrán recibir 20 semanas más de clases. Foto: Pexels

El British Council, junto con el Banco Santander, tienen disponibles 10.000 cupos para personas mayores de 18 años que quieran aprender inglés en línea y gratis. La convocatoria está abierta para residentes en Colombia, Argentina, Alemania, Brasil, Chile, España, Estados Unidos, México, Perú, Polonia, Portugal, Reino Unido y Uruguay.

El curso dura ocho semanas, pero si el estudiante queda entre los 1.500 con mejor desempeño, tendrá 20 semanas extra de formación online y clases en directo con profesores especializados. La parte para los 10.000 participantes empieza el 4 de mayo y termina el 29 de junio. La segunda parte, para los 1.500 elegidos, va del 6 de julio al 23 de noviembre.

Para aplicar, se debe completar la inscripción en Santander Open Academy. En esta página encontrarán la opción de “Cursos por plazas”, y luego “British Council English Online 2026”. Una vez seleccione esta opción le aparecerá un recuadro rojo que dice “Quiero solicitarlo”. En esta parte le pedirán sus datos y luego deberá realizar dos pruebas de habilidades y competencias. No son pruebas de nivel de inglés, y se pueden hacer en el idioma materno de cada participante.

Quienes queden seleccionados, deberán aceptar su cupo en Santander Open Academy en un plazo de siete días. Si no hacen esto, se reasignará a otro candidato el cupo. Los estudiantes en lista de espera, si finalmente reciben la plaza, tendrán cuatro días para aceptar.

Antes de comenzar, los alumnos deberán completar una prueba de nivel para asignarles el curso adecuado. Ya en las clases, el contenido didáctico está organizado por temas (tres temas sociales y tres de negocios). Cada uno cuenta con seis lecciones, con un total de 36 lecciones por nivel.

Los estudiantes recibirán una insignia cada vez que completen un tema y tendrán acceso a tareas con inteligencia artificial específicas de distintos sectores. Además, podrán asistir a cuatro sesiones Live25 al mes, seminarios online guiados por profesores para reforzar gramática y pronunciación. Son opcionales, pero se podrán considerar para la selección de la etapa 2.

Los criterios de selección para clasificar a la segunda etapa son:

Progreso en las actividades de autoaprendizaje.

Rapidez en la entrega de tareas.

Nota media obtenida.

Asistencia a sesiones Live25.

Las inscripciones están abiertas desde el 7 de enero y cierran el 23 de marzo. Las pruebas de habilidades se podrán realizar hasta el 24 de marzo. Entre el 1° y el 26 de abril se hará la selección de candidatos.