Hay 40 becas para estudiar maestrías virtuales en una universidad de Estados Unidos

La convocatoria consiste en beca del 60 % sobre el valor de la matrícula. Foto: Pexels

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El Icetex abrió una nueva convocatoria dirigida a profesionales colombianos interesados en realizar una maestría virtual en la Broward International University (BIU), una institución de educación superior de Estados Unidos con sede en Miami. En total hay 40 becas que cubren el 60 % del valor de la matrícula.

De acuerdo con el Icetex, la modalidad es 100 % virtual, y el estudio es impartido completamente en español pues el enfoque principal de la universidad está diseñado para ejecutivos y estudiantes de Latinoamérica que buscan un título estadounidense con la flexibilidad de estudiar en español.

La convocatoria incluye programas en áreas como Administración de Negocios con énfasis en Inteligencia Artificial, Marketing Digital, Transformación Digital y Desarrollo de Negocios, Gestión Deportiva, Gestión de la Salud, Coaching y Liderazgo, Gestión de Negocios Internacionales y Contabilidad.

También hay maestrías en Ciencias de la Educación con énfasis en Inteligencia Artificial y Neurociencia aplicada a la Educación, así como una Maestría en Ingeniería de Software con concentración en Inteligencia Artificial.

“Esta convocatoria facilita el acceso a programas de maestría y doctorado en áreas que hoy lideran la transformación tecnológica, empresarial y educativa, permitiendo que los profesionales fortalezcan sus competencias sin salir del país gracias a la modalidad virtual”, afirmó Álvaro Urquijo Gómez, presidente del Icetex.

¿Quiénes se pueden postular?

Los requisitos son:

Ser colombiano residentes en el país o en el exterior.

Tener título universitario.

Acreditar al menos 12 meses de experiencia profesional relacionada.

Tener un promedio mínimo de pregrado de 3,7 sobre 5,0.

Obtener la preadmisión de la universidad antes de presentar su candidatura ante el Icetex.

La postulación se hace a través de la página del Icetex, y el plazo para hacerlo es hasta el 21 de agosto de 2026 a las 5:00 pm. La Comisión Nacional de Becas realizará la preselección el 10 de septiembre.

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