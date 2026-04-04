Hay vacantes para profesores en la U. Nacional: así puede participar en el concurso docente

Imagen de referencia. Instalaciones de la Universidad Nacional, sede Bogotá. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

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La Universidad Nacional, la institución de educación superior pública más grande del país, abrió una convocatoria para docentes en la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales. En total, se trata de 12 cargos vinculados al Departamento de Derecho y cinco cargos vinculados al Departamento de Ciencia Política.

La convocatoria estará abierta hasta el próximo 10 de abril a las 4:00 p.m. y puede hacerse completamente virtual, a través de un portal que está disponible las 24 horas del día.

El proceso de divulgación de las vacantes inició el 2 de marzo y culmina este 8 de abril. De acuerdo con el cronograma de la Universidad Nacional, la ventana de tiempo para inscripciones y envío de documentos será el 9 y 10 de abril.

Tras la inscripción, la institución comunicará las subsanaciones necesarias a los aspirantes el 22 de abril, quienes tendrán plazo hasta el 24 de abril para enviar los documentos faltantes u otros requerimientos.

Entre el 27 de abril y el 8 de mayo se publicará el listado de aspirantes que cumplan con los requisitos mínimos de la convocatoria, según el cargo al que apliquen. La lista definitiva será la que resulte tras el proceso de reclamación, que culmina el 8 de mayo.

La página web de la convocatoria cuenta con una guía paso a paso para realizar la inscripción y para conocer los requisitos de cada uno de los cargos. Puede consultarla dando clic aquí.

Tras este proceso, se realizarán las pruebas de competencias oral y escrita que contempla cada cargo. El 18 de junio de 2026 se conocerán los resultados de este proceso de evaluación y podrán hacerse las reclamaciones a las que haya lugar frente al puntaje obtenido.

Finalmente, el 31 de julio se tendrían los resultados definitivos de las personas seleccionadas para ocupar los 17 cargos.

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