Más de 55 mil niños y niñas en Colombia han perdido a uno de sus padres por coronavirus

En el mundo, al menos cinco millones de niños y niñas han quedado huérfanos por el coronavirus, según The Lancet. Foto: Eder Rodríguez - El Espectador

Antonio*, de tres años, y Carla, de trece, perdieron a su padre Carlos, de 33 años, por el coronavirus. Carlos se infectó con el virus en sus labores diarias vendiendo deditos de queso en el mercado de Bazurto, en Cartagena y, durante la congestión en los hospitales de Colombia por el virus, en la clínica a la que fue llevado sobre la madrugada no le alcanzaron a brindar los primeros auxilios y murió en la entrada de ese centro médico. Juan Sebastián, de nueve años, también perdió a su padre por el coronavirus. Arturo, de 73, se contagió en la droguería en la que trabajaba y finalmente murió en su casa el 3 de diciembre de 2020. Así lo relataron las madres de estos menores para este artículo.

Además de las problemáticas que han enfrentado los niños, niñas y adolescentes durante la pandemia, como el cierre de escuelas o el incremento en las tasas de trabajo infantil, la rápida propagación del virus ha dejado huérfanos a una gran cantidad de ellos, como le sucedió a Antonio, Carla y Juan Sebastián. Un reciente estudio publicado en la revista The Lancet publicado el 24 de febrero de 2022 y liderado por Susan Hillis, del equipo de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos, estableció que hay 5.200.300 de niños y niñas en el mundo que han perdido a uno de sus padres, a los dos o a uno de sus cuidadores por el coronavirus.

El 31 de julio de 2021 este mismo grupo de investigadores ya había realizado un estudio similar en el que habían establecido que hay 1,5 millones de niños y niñas en el mundo que han perdido a uno de sus padres, a los dos o a uno de sus cuidadores por el coronavirus. Para ese entonces, cruzaron los datos de mortalidad y fertilidad recopilados por la Universidad de Johns Hopkins para modelar las estimaciones mínimas y las tasas de muertes en 21 países. Encontraron que, al 30 de abril de 2021, por cada dos personas que mueren por covid-19 un niño queda huérfano.

Ahora, en el más reciente estudio, los investigadores analizaron las cifras de 21 países: Argentina, Brasil, Colombia, Inglaterra y Gales, Francia, Alemania, India, Irán, Italia, Kenia, Malawi, México, Nigeria, Perú, Filipinas, Polonia, Rusia, Sudáfrica, España, Estados Unidos y Zimbabue. Las cifras recopiladas fueron desde el 1° de marzo de 2020 hasta el 31 de octubre de 2021. (Lea: Brasil: ¿Hablamos de los huérfanos de Covid-19?)

“Esta vez usamos el valor máximo entre las muertes por covid-19 y el exceso de muertes para los países donde estaban disponibles los desgloses por edad y sexo, y aplicamos un factor de ajuste usando las muertes desglosadas por edad y sexo donde solo el exceso total de muertes estaba disponible”, señalaron los investigadores en el estudio.

Para el caso de los niños, niñas y adolescentes que tuvieron la pérdida de los abuelos encargados del cuidado, el equipo utilizó cifras del hogar de la ONU para la proporción de adultos mayores de 60 años. “Esto nos permitió conocer esos adultos mayores que residen juntos con niños menores de 18 años sin un padre para definir a los abuelos cuidadores primarios, y con un padre para los abuelos cuidadores secundarios”, añadieron.

Los seis meses que tiene de rezago la primera parte del estudio con la segunda, la cantidad de niños afectados por la orfandad asociada a covid-19 y la muerte del cuidador aumentó en 90%. Estos son los otros datos publicados en el estudio: )Puede leer: 372 menores de edad han sido abandonados en medio de la pandemia)

Los investigadores aseguraron que durante el período de estudio, que fue de 20 meses, los cálculos de casos de orfandad estimados por cada 1000 niños mostraron las tasas más altas en Perú (80.200 niños en estado de orfandad) y Sudáfrica (con 134.500).

En cuanto a Colombia, los datos señalaron que: 7.500 niños y niñas entre los 0 y cuatro años quedaron en estado de orfandad, 11.700 de niños y niñas entre los cinco y nueve años perdieron a uno de sus padres y 36.100 niños y niñas entre los 10 y 10 años quedaron en esta condición. De ellos, 55.300 niños y niñas, 12.500 perdieron a su madre y 42.800 a su padre.

A pesar de que los investigadores advierten que son “datos aproximados y no deben tomarse como realidad”, es la única cifra que tiene Colombia de orfandad por covid-19. Según el ICBF, “el Sistema de Información Misional no cuenta con una variable que permita identificarlos, excepto en quienes quedaron en esa condición por conflicto armado o que presentan una situación de falta absoluta o temporal de responsables, que no siempre está relacionado con el coronavirus”. Al igual que el ICBF, ni el DANE, ni las EPS, ni el Instituto Nacional de Salud (INS) cuentan con estadísticas oficiales. (Le puede interesar: Un millón de niños perdieron por el COVID-19 un padre o un abuelo que les cuidaba)