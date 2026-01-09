ICBF formalizará el primer grupo de madres comunitarias: serán 2.353

Jardines infantiles en la localidad de Ciudad Bolívar, en Bogotá. Foto: Andrés Torres

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

A través de sus redes sociales, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) dio a conocer que la formalización del primer grupo de madres comunitarias está cerca. La entidad afirmó que le envió la invitación a 2.353 mujeres dedicadas al cuidado de la primera infancia para formalizar su trabajo.

“Esta es la invitación a ser trabajadores oficiales, a ser el primer grupo de madres comunitarias que ingresa a ser servidoras públicas del Bienestar Familia”, dijo Astrid Eliana Cáceres, directora del ICBF.

(Lea: Listas de útiles escolares: esto es lo que pueden y no pueden pedirle los colegios privados)

Las mujeres que recibieron la comunicación del instituto deberán manifestar su interés para ser trabajadoras oficiales y hacer llegar los documentos que se indican en la invitación.

Según la directora, este primer grupo se eligió luego de tener en cuenta varios factores: “por tener la capacidad de dejar su vivienda propia al servicio comunitario; segundo, por unos territorios priorizados, y por otros factores y otras condiciones que hacen que sean parte de la educación inicial pública”, dijo Cáceres.

En mayo de 2025, el decreto 0586 creó formalmente el empleo de “madre comunitaria” en la planta de personal de entidades públicas. El cargo es de nivel asistencial y funcionará únicamente en la planta de personal del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. El objetivo, que está planteado en el propio Plan Nacional de Desarrollo del “Gobierno del cambio”, busca la “formalización laboral” de personas que desempeñan este rol.

El decreto explica que la decisión se tomó “teniendo en cuenta la especificidad del rol que cumplen las madres comunitarias en la atención de las niñas y niños usuarios de la modalidad comunitaria”.

👩‍🏫📄 ¿Quieres conocer las últimas noticias sobre educación? Te invitamos a verlas en El Espectador. ✏📚