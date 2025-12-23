Icetex anuncia la condonación de COP 37.600 millones en intereses, tras acuerdos de pago

Foto: Cortesía Ministerio de Educación Nacional

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

El Icetex adelantó la última jornada de acuerdos de pago y condonaciones a personas que tienen un crédito con la entidad y han entrado en mora.

Tras varias fechas en las que las personas podían acercarse al Icetex o gestionar el contacto en la página web, la entidad informó que lograron acuerdos de pago con 22.424 deudores de créditos.

La última jornada del año se realizó entre el 18 de noviembre y el 20 de diciembre. Las personas que presentaban dificultades en el pago de sus créditos lograron acuerdos de normalización, refinanciación, abono, interrupción y extinción del crédito.

En total, dice el Icetex, los acuerdos de pago implican la condonación de intereses de mora o vencidos por más de COP 37.600 millones.

“Las jornadas de soluciones son espacios propicios para que mancomunadamente se logren los acuerdos de pago, los beneficiarios se pongan al día y el Icetex, haciendo un importante esfuerzo económico, condone hasta el 100 % de intereses moratorios”, dijo Álvaro Urquijo, presidente de la entidad.

A pesar del cierre de estas jornadas, la entidad aclaró que sus canales de comunicación se encuentran abiertos para que, quienes tiene problemas con el pago de su crédito, se acerquen para revisar el caso.

Los canales habilitados son los siguientes, de acuerdo con Icetex:

Para quienes tienen crédito con mora entre 31 y 90 días:

Línea gratuita nacional 018000112845 (desde teléfono fijo) o en Bogotá a la línea (601) 3073070

Chat: https://web.icetex.gov.co/creditos/pagos/servicio-chat-bot-mora-menor-a-90-dias

https://web.icetex.gov.co/creditos/pagos/servicio-chat-bot-mora-menor-a-90-dias Click to Call: https://web.icetex.gov.co/creditos/pagos/servicio-llamanos

https://web.icetex.gov.co/creditos/pagos/servicio-llamanos Videollamada: https://web.icetex.gov.co/creditos/pagos/servicio-video-llamada

https://web.icetex.gov.co/creditos/pagos/servicio-video-llamada Para créditos con mora superior a 91 días: Línea gratuita nacional 018000119716 (desde teléfono fijo) o en Bogotá al (601) 7490211. Chat: https://rsticetex.ucontactcloud.com/WebChat/icetexchat/ Click to call: https://rsticetex.ucontactcloud.com/WebChat/icetexcall/ Videollamada: https://rsticetex.ucontactcloud.com/WebChat/icetexvideochat/



👩‍🏫📄 ¿Quieres conocer las últimas noticias sobre educación? Te invitamos a verlas en El Espectador. ✏📚