Icetex comunica a los estudiantes que no tendrán subsidio a las tasas de interés

Como informamos en El Espectador, durante este mes el Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior (Icetex) ha enviado una carta a los estudiantes en la que comunica que, por la compleja situación fiscal del país, “los beneficiarios de financiación educativa que están en periodo de pago no tendrán subsidio a las tasas de interés”.

Esto, en términos sencillos, se traduce en un incremento en la cuota del crédito, pues el subsidio a la tasa de interés fue eliminado. Un ejemplo es el caso de un estudiante de Barranquilla, quien prefiere reservar su nombre y aseguró a este diario que, con la medida, la tasa de interés de su crédito pasó del 10.9 % al 16.51 %.

El instituto buscó dar un parte de tranquilidad agregando en la carta que “continúa ofreciendo las tasas de interés más favorables a largo plazo del mercado, las cuales están entre el 12.2% y máximo 17.2% Efectivo Anual, mientras que la financiación de la educación superior en el mercado financiero representa tasas de aproximadamente el 24%”.

Sin embargo, la decisión ha generado una ola de inquietudes y reacciones en redes sociales, en la que los usuarios se refieren a la propuesta de Gustavo Petro, durante su campaña a la Presidencia, de condonar la deuda del Icetex. La congresista Jennifer Pedraza, por su parte, le ha pedido explicaciones al Ministerio de Educación. A través de su cuenta de X (antes Twitter) la Representante a la Cámara aseguró que hay cuotas que pueden crecer un 22.4%.

Por otro lado, Luz Karime Abadia, decana de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas de la Universidad Javeriana dijo en X que “en campaña el presidente Petro prometió financiación sin intereses a través de Icetex, ahora le incumple a los jóvenes, incluso le cambia las condiciones a los estudiantes que ya son beneficiarios”.

En campaña el presidente Petro prometió financiación sin intereses a través de Icetex, ahora le incumple a los jovenes, incluso le cambia las condiciones a los estudiantes que ya son beneficiarios. El gobierno del cambio no prioriza recursos para la educación pic.twitter.com/u5V4iClf5l — Luz Karime Abadia (@luzka_abadia) February 20, 2025

La polémica llega luego de que el Icetex cerrara el 2024 en medio de la incertidumbre sobre los nuevos créditos y los rumores de una posible desfinanciación. Mientras que algunos estudiantes han denunciado en redes sociales que hay un retraso en el giro de los recursos para continuar sus estudios, otros aseguran que no han recibido el dinero del sostenimiento y un grupo más tuvo que quedar en lista de espera para acceder a un nuevo crédito, porque los cupos habilitados para este año se redujeron de 50.000 a 10.000.

La génesis de esta situación inició a finales del año pasado, cuando el ministro de Educación, Daniel Rojas, publicó que para 2025 no se iban a destinar recursos para el otorgamiento ni la renovación de créditos educativos del Icetex. Entre los argumentos de Rojas, además de que no se había aprobado el presupuesto de la nación, estaba que no quería que los estudiantes se endeudaran y que la apuesta del Gobierno era fortalecer la educación pública.

Finalmente, el jefe de cartera y el entonces ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, confirmaron que había un retraso en los giros, pero que ya se habían presentado las solicitudes para cumplir con los recursos para la renovación de créditos. El instituto, además, anunció a mediados de diciembre que renovaría los créditos de alrededor de 200.000 estudiantes para 2025-I.

Sin embargo, en enero, varios estudiantes denunciaron fallas en la plataforma a la hora de intentar escribirse a la convocatoria de créditos educativos de educación superior.

El principal problema se reportó al momento de intentar registrar el estudio de codeudor. Al tratar de ingresar los datos, señalaron los estudiantes, la plataforma envió un mensaje de “error” y, al final, no pudieron avanzar en el trámite. En ese entonces, la representante Pedraza recopiló las denuncias de los estudiantes y explicó que quienes presentaron fallas tampoco pudieron contactarse con las líneas de atención del instituto.

