Educación
Icetex no otorgará por ahora nuevos créditos de largo plazo

Álvaro Urquijo, presidente de la entidad, responde a las acusaciones por un presunto sobrecosto de contratos. También asegura que está en la mira la idea de integrar el Grupo Bicentenario y añade que, por ahora, no está garantizada la continuación del subsidio a la tasa de interés, pues dependen de una respuesta del Ministerio de Hacienda.

Paula Casas Mogollón
23 de octubre de 2025 - 12:11 a. m.
Álvaro Urquijo es presidente del Icetex desde diciembre de 2024.
Foto: Gustavo Torrijos Zuluaga

Este año ha sido complejo para el Icetex. A comienzos de año, el Gobierno Nacional anunció un recorte en los recursos que destinaba a la entidad, lo que obligó a hacer varios ajustes, como la reducción en la oferta de nuevos créditos o la eliminación de algunos subsidios que apoyaban las cuotas que pagaban los estudiantes de sus créditos. También quedó en el limbo el subsidio de sostenimiento, que entrega un salario mínimo semestral para cubrir traslados o materiales de estudio.

(Lea:

