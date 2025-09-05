Icetex reiteró que retiro de subsidios a tasas de interés se debe a crisis fiscal

Esta semana la entidad empezó a informar a sus beneficiarios que ya no contarán con este subsidio para sus préstamos. Ante esto, el Icetex dio nuevas precisiones sobre la medida y las alternativas que busca para mitigar esta decisión. Foto: Icetex

El Icetex se pronunció sobre el retiro del subsidio a las tasas de interés a los créditos educativos otorgados por la entidad, y aseguró que se encuentra desarrollando y buscan alternativas para mitigar el impacto de esta medida a los estudiantes con este tipo de préstamos.

La decisión de retirar este subsidio fue anunciada hace algunos meses por la entidad, y se ha implementado en dos etapas: desde febrero de 2025 se aplicó para los créditos en amortización y, a partir de agosto, para los créditos en época de estudios.

En su más reciente pronunciamiento, el Icetex asegura que el retiro del subsidio está relacionado con la situación fiscal del país y a la regularización del Índice de Precios al Consumidor (IPC). El presidente de ICETEX, Álvaro Urquijo, sostiene que “el desmonte del beneficio de subsidio en las tasas de interés se debe a la situación fiscal, de la cual la entidad no es ajena, ya que no se han recibido los recursos nación para continuar con esta medida. Para los estudiantes que financian sus programas con la entidad, en ningún momento se han modificado las condiciones originales de los créditos educativos ni se afecta la sostenibilidad del Icetex”.

De acuerdo con Urquijo, los créditos retornan a los términos inicialmente pactados, manteniendo intactos los acuerdos establecidos con cada beneficiario en el momento de solicitud de su crédito. “Además, quienes estudian con crédito financiado o administrado por el Icetex tienen garantizado su renovación de este apoyo si requieren continuar con él cuando inicien el nuevo semestre, y para este 2025 el ICETEX garantiza el giro total para sus apoyos y financiación por $2,8 billones”, agregó.

Ante esta situación, la entidad asegura que implementó el convenio U Solidaria para mitigar el efecto de estas medidas en los estudiantes con préstamos. Esta alianza fue firmada con 69 universidades del país que aportarán parte de los intereses de los créditos de sus estudiantes, con el objetivo de reducir la carga financiera

Por su parte, “de manera conjunta con el Ministerio de Hacienda y el Ministerio de Educación, el Icetex siguen gestionando nuevas alternativas y recursos que fortalezcan las condiciones de financiación para los estudiantes del país”, aseguró el Icetex, a través de un comunicado.

Las acciones para que regrese el subsidio

Durante esta semana el Icetex está notificando, por medio de correo electrónico, a las personas que tienen crédito educativo con la entidad y que pertenecen a los estratos 1, 2 y 3, que ya no contarán con el beneficio de subsidio a la tasa de interés durante sus estudios.

Esto ya había sido anunciado desde los primeros meses del año cuando, debido a la situación fiscal del país, el Gobierno anunció que no podría continuar con los aportes con los que el Icetex brindaba ese subsidio.

Este miércoles 3 de septiembre, también se conoció que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca admitió para revisión una acción de cumplimiento interpuesta por Catherine Juvinao, representante a la Cámara.

“La acción busca que el Gobierno Nacional cumpla con la normatividad que establece que se deben garantizar recursos para los subsidios a las tasas de los usuarios de estratos bajos, tal como lo contempla el artículo 61 de la Ley 1753 de 2015 modificado por el artículo 47 de la Ley 1911 de 2018. Con esta acción se garantizaría que el Ministerio de Hacienda y Educación, respectivamente, giren al ICETEX los recursos para aplicar de inmediato el subsidio de IPC + 0 a la tasa de interés en etapa de amortización”, indicó la congresista en un comunicado.

A pesar de estos llamados, el Gobierno ha dicho en cartas y comunicaciones directas a los beneficiarios que “compleja situación fiscal del país” ha llevado a que durante el período académico 2025-2 ya no cuenten con el beneficio. El retiro de este subsidio afecta a alrededor de 136.000 estudiantes que cuentan con este tipo de créditos.

El Tribunal deberá esperar a que, en máximo tres días hábiles, el Mineducación, Minhacienda e Icetex se pronuncien. Sin embargo, aclararon, de acuerdo con Juvinao, que tomarán una decisión de fondo, aun si estas entidades no se pronuncian.

La decisión del Tribunal podría sostener la decisión del Gobierno o solicitar que se reintegre el subsidio a la tasa de interés a los estudiantes.

