Incertidumbre entre estudiantes de los Andes por transformación en Escuela de Gobierno

Un reciente comunicado de la Escuela de Gobierno Alberto Lleras Camargo de la Universidad de los Andes ha generado inquietud entre sus estudiantes, pues se anunció que para este semestre no se abrirán admisiones al actual pregrado en Gobierno y Asuntos Públicos. La razón, según se lee en el documento, es que la Escuela quiere realizar un “rediseño profundo” para lanzar, a partir de 2026, una “oferta innovadora”.

“Hoy, el mundo cambia a una velocidad sin precedentes. La inteligencia artificial, transformación del trabajo y los desafíos globales exigen que la educación superior se adapte con agilidad”, indicó la facultad. “En este contexto, la Universidad de los Andes avanza en su iniciativa Transformación Uniandes”.

Uno de los objetivos de la Escuela, agregó, es ampliar su alcance a personas de todas las edades, disciplinas y regiones. También busca ofrecer aprendizajes flexibles, modulares y actualizados para “fortalecer la administración pública y el diseño de políticas”, con el fin de “responder mejor a las necesidades de nuestra democracia”.

En ese sentido, recomendó a las personas que están aplicando para estudiar en la universidad y que se interesan liderazgo, gestión y políticas públicas, que se inscriban a programas como economía, derecho, estudios globales y ciencia política. “La flexibilidad de los Andes les permitirá avanzar y aprovechar la oferta de la Escuela de Gobierno posteriormente en 2026”, afirmó. Por otro lado, quienes quieran iniciar un doble programa con Gobierno o realizar una transferencia interna, podrán inscribirse durante 2025-02.

En cuánto a los estudiantes actuales, la facultad buscó dar un parte de tranquilidad, asegurando que el proceso no los afectará, pues podrán contar con cursos y apoyos para culminar con éxito su carrera. Sin embargo, los cuestionamientos no se han hecho esperar.

A través de un comunicado, el Consejo Estudiantil de la Escuela de Gobierno señaló que esta noticia impacta tanto a estudiantes como a aspirantes y egresados, “no solo por lo que significa para el presente, sino también por lo que implica para el futuro de su proyecto académico común”.

El Consejo manifestó que la comunidad estudiantil está atravesando un momento de “profunda incertidumbre” y que esta decisión les fue notificada de manera repentina, sin una explicación suficiente. Además, los representantes estudiantiles aseguraron que estarán atentos y vigilantes para que se cumpla el compromiso de que todos los jóvenes actualmente matriculados puedan terminar su formación.

“El pregrado continuará hasta que el último estudiante finalice su proceso académico”, se lee en el documento, divulgado a través de redes sociales. “Aún así, como representantes, debemos manifestar que no nos sentimos acogidos ni con la forma en que esta decisión se tomó, ni con los mecanismos mediante los cuales fue comunicada”.

Es por ello que el Consejo hizo un llamado a que la comunidad estudiantil se exprese activamente en los espacios que abrirá la Escuela para conversar sobre la transformación que se llevará a cabo.

