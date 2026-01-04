“Inquietud y malestar”: Consejo Académico se pronuncia tras remplazo del rector en la UdeA

La inspección fue ordenada por parte del Mineducación desde hace varios meses, en medio de la crisis financiera que atraviesa la institución. Foto: Udea, El Espectador

Miembros del Consejo Académico de la Universidad de Antioquia emitieron un pronunciamiento en el que manifiestan “inquietud y malestar” por algunas acciones del Ministerio de Educación en esa institución.

Decanos de facultades y directores de escuelas o institutos, que hacen parte del Consejo Académico de la UdeA, se refirieron particularmente a la medida más reciente: una resolución con la que el Mineducación ordenó reemplazar por un año a John Jairo Arboleda, quien había sido reelegido en 2024 para un tercer período al frente de ese cargo.

“Desde el momento en que se designó una inspección in situ para acompañar a la Universidad en el análisis y la definición de acciones correctivas, hemos expresado nuestra preocupación sobre esta decisión, sobre todo, porque consideramos que, si bien reconocemos la competencia del MEN para este tipo de acciones, en el caso de la Universidad de Antioquia existían dudas sobre la proporcionalidad y debida justificación de la medida y esto, en consecuencia, nos genera inquietudes pues puede entenderse como una afectación grave a la autonomía universitaria”, dicen los firmantes de la carta.

Dentro de esta discusión, reconocen que la UdeA atraviesa por una crisis financiera que requiere un diagnóstico y acciones urgentes. Sin embargo, manifiestan dudas sobre la pertinencia de las acciones que se están tomando desde el Mineducación. Además, aseguran, en los cuatro meses de la inspección in situ ordenada por esa entidad, solo se han reunido una vez con la persona encargada para esa labor.

“Ahora que se expide la resolución que reemplaza al Rector John Jairo Arboleda Céspedes, vemos con gran preocupación que se siguen tomando decisiones que, en nuestro concepto, son desproporcionadas, tienen reparos en su justificación y que, lamentablemente, provocan una afectación grave a la gobernanza y la vida universitaria”, señalaron.

De acuerdo con los miembros del Consejo Académico, la situación ha generado un “manto de duda” sobre los manejos que se le ha dado a los recursos públicos desde la institución, algo que se suma a la estigmatización que ha afectado a la UdeA en varios momentos de su historia.

“Para avanzar en el propósito de contribuir a la superación de la crisis financiera para la pervivencia del proyecto universitario, es fundamental que el MEN tenga un proceso de diálogo con el Consejo Académico y otras instancias de gobierno universitario, evitando medidas unilaterales. Una vez más, reiteramos nuestra inquietud por el respeto debido a la autonomía universitaria”, añadieron.

Finalmente, aseguraron que convocarán a un proceso de diálogo en los próximos días, en el que esperan que se cuente con la participación de diferentes estamentos de la UdeA, así como de miembros del Ministerio de Educación y del equipo de inspección designado. También invitaron a participar a los gobiernos de Antioquia y Medellín.

Aquí puede leer la carta completa del Consejo Académico de la Universidad de Antioquia al Mineducación:

