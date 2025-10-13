Instalarán PMU por manifestaciones de comunidades presentes en la U. Nacional

Imagen de referencia. La Universidad Nacional informó durante la mañana que, en un primer momento, el ingreso de los manifestantes se dio sin su autorización. Foto: Liz Durán

Desde la madrugada de este domingo empezaron a llegar a la sede central de la Universidad Nacional, en Bogotá, delegaciones de comunidades indígenas, afros y campesinas.

Las comunidades habrían entrado en un primer momento sin autorización de la Universidad, quienes no tenían información de la llegada de estas delegaciones. De acuerdo con la información compartida por la institución, se identificaron como delegaciones del Congreso de los Pueblos.

Según informó la Secretaría de Gobierno de Bogotá, hacia las 4:00 p.m. ya eran más de 1.000 personas las que hacían presencia en el campus y se esperan más para lo que resta de domingo. Su objetivo es presentar un pliego de peticiones y manifestarse en diferentes puntos de Bogotá por situaciones de seguridad que viven en sus territorios.

El Ministerio del Interior anunció la presencia del Gobierno en la Universidad Nacional, junto a directivas de la institución y funcionarios de la Alcaldía de Bogotá. También se encuentran allí funcionarios de la Procuraduría, la Defensoría del Pueblo y la Personería.

Se espera que “esta movilización, que tendrá lugar a partir del martes 14 de octubre, no interrumpa el ejercicio académico desarrollado en el claustro universitario y, amparados en el Decreto 053 de 2023, se pueda garantizar la protesta social, sin afectar la libre movilidad o los procesos que se desarrollen aquí y en toda la ciudad”, informó el Mininterior en sus redes sociales.

De acuerdo con esto, se seguirán desarrollando con normalidad las actividades académicas de la Universidad Nacional. Además, se instalará un Puesto de Mando Unificado con participación de diferentes actores, que buscarán dar respuesta a las necesidades que puedan surgir dada la presencia de las comunidades en el campus.

“Equipos de Diálogo, Derechos Humanos y Asuntos Étnicos de la Secretaría de Gobierno de Bogotá realizan seguimiento y mantienen comunicación con la Universidad Nacional y entidades nacionales en el PMU, para contribuir a la mitigación de riesgos, especialmente de los menores de edad presentes”, dijo Gustavo Quintero, secretario de Educación, en su cuenta de X.

Hasta el momento, la administración del campus central de la Universidad Nacional no ha informado problemas de seguridad ni afectaciones relacionadas con la presencia de los manifestantes en la Universidad.

