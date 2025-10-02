¿Interesado en estudiar un posgrado virtual en español? Hay becas del 70 % y 100 %

Escucha este artículo
Audio generado con IA de Google
0:00
/
0:00
La Corporación Universitaria Iberoamericana - IBERO - y el Icetex lanzaron una nueva convocatoria de becas para aquellas personas que estén interesadas en estudiar un posgrado virtual. La duración de los programas es de un año y se dictarán en español.
La convocatoria estará abierta hasta el 10 de octubre y cubrirán entre el 70 y el 100 % de la matrícula, dependiendo del programa que se escoja. Estos son los requisitos que debe tener en cuenta:
📚 Becas del 70 % para posgrados virtuales
✏ Cierra: El 10 de octubre a las 17:00.
✏ Duración del programa: 12 a 18 meses
✏ Fecha inicio: 27 de octubre de 2025
✏ Idioma: Español
Requisitos para postularse a la beca
📒 Ser mayores de 21 años y menores de 65 años en el momento del cierre de la convocatoria.
📒 Haber culminado sus estudios de pregrado en una institución de educación superior en Colombia.
📒 Tener un promedio mínimo de notas de 4,0/5,0 de pregrado.
📒 Los aspirantes deberán acreditar un mínimo de 12 meses de experiencia profesional, contados a partir de la obtención del título universitario.
📒 Contar con la admisión definitiva por parte de la institución educativa para alguno de los siguientes programas en el periodo 2025-2.
Programas habilitados para la beca
📒 Especialización en Gerencia Calidad en Salud: dos becas disponibles.
📒 Especialización en Gerencia en Seguridad y Salud en el Trabajo: dos becas disponibles.
📒 Especialización en Neuropsicología de la Educación: dos becas disponibles.
📒 Especialización en Desarrollo Integral de Infancia y Adolescencia: dos becas disponibles.
📒 Especialización en Gestión de la Salud Pública: dos becas disponibles.
📒 Especialización en Inteligencia Artificial: dos becas disponibles.
📒 Maestría en Educación: dos becas disponibles.
📒 Maestría en Administración - MBA: dos becas disponibles.
¿Qué cubre la beca?
📒 Se cubrirá el 70 % del costo de matrícula.
📒 No se financiará ningún ítem adicional a los expresamente mencionados en esta convocatoria.
📒 Las personas beneficiarias deberán asumir los gastos correspondientes a cualquier otro concepto como, seguro médico, inscripción, derechos de grado y cualquier otro gasto no contemplado en los beneficios descritos.
¿Cuáles documentos se requieren para la beca?
📒 Admisión definitiva al centro docente.
📒 Título de pregrado.
📒 Certificado de notas de pregrado.
📒 Certificado de experiencia profesional.
📒 Cédula de ciudadanía.
📒 Certificado de residencia.
📒 Certificado de condiciones socioeconómicas.
Si quiere conocer más información, puede visitar este enlace.
📚 Becas del 100 % para posgrados virtuales
✏ Cierre: El 10 de octubre hasta las 17:00.
✏ Duración del programa: 12 a 18 meses
✏ Fecha inicio: 27 de octubre de 2025
✏ Idioma: Español
Requisitos para postularse a la beca
📒 Ser mayores de 21 años y menores de 65 años en el momento del cierre de la convocatoria.
📒 Haber culminado sus estudios de pregrado en una institución de educación superior en Colombia.
📒 Tener un promedio mínimo de notas de 4,2/5,0 de pregrado.
📒 Acreditar un mínimo de 24 meses de experiencia profesional.
📒 Contar con la admisión definitiva por parte de la institución.
Programas habilitados para la beca
📒 Especialización en Gerencia Calidad en Salud: una beca disponible.
📒 Especialización en Gerencia en Seguridad y Salud en el Trabajo: una beca disponible.
📒 Especialización en Neuropsicología de la Educación: una beca disponible.
📒 Especialización en Desarrollo Integral de Infancia y Adolescencia: una beca disponible.
📒 Especialización en Gestión de la Salud Pública: una beca disponible.
📒 Especialización en Inteligencia Artificial: una beca disponible.
📒Maestría en Educación: una beca disponible.
📒 Maestría Administración - MBA: una beca disponible.
¿Qué cubre la beca?
📒 Se cubrirá el 100% del costo de matrícula.
📒 No se financiará ningún ítem adicional a los expresamente mencionados en esta convocatoria.
📒 Las personas beneficiarias deberán asumir los gastos correspondientes a cualquier otro concepto como, seguro médico, inscripción, derechos de grado y cualquier otro gasto no contemplado en los beneficios descritos.
¿Cuáles documentos se requieren para la beca?
📒 Admisión definitiva al centro docente.
📒 Título de pregrado.
📒 Certificado de notas de pregrado.
📒 Certificado de experiencia profesional.
📒 Cédula de ciudadanía.
📒 Certificado de residencia.
📒 Certificado de condiciones socioeconómicas.
Si quiere conocer más información, puede visitar este enlace.
👩🏫📄 ¿Quieres conocer las últimas noticias sobre educación? Te invitamos a verlas en El Espectador. ✏📚