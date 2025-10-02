¿Interesado en estudiar un posgrado virtual en español? Hay becas del 70 % y 100 %

Hay becas para maestrías y especializaciones. Foto: Pexels

La Corporación Universitaria Iberoamericana - IBERO - y el Icetex lanzaron una nueva convocatoria de becas para aquellas personas que estén interesadas en estudiar un posgrado virtual. La duración de los programas es de un año y se dictarán en español.

La convocatoria estará abierta hasta el 10 de octubre y cubrirán entre el 70 y el 100 % de la matrícula, dependiendo del programa que se escoja. Estos son los requisitos que debe tener en cuenta:

📚 Becas del 70 % para posgrados virtuales

✏ Cierra: El 10 de octubre a las 17:00.

✏ Duración del programa: 12 a 18 meses

✏ Fecha inicio: 27 de octubre de 2025

✏ Idioma: Español

Requisitos para postularse a la beca

📒 Ser mayores de 21 años y menores de 65 años en el momento del cierre de la convocatoria.

📒 Haber culminado sus estudios de pregrado en una institución de educación superior en Colombia.

📒 Tener un promedio mínimo de notas de 4,0/5,0 de pregrado.

📒 Los aspirantes deberán acreditar un mínimo de 12 meses de experiencia profesional, contados a partir de la obtención del título universitario.

📒 Contar con la admisión definitiva por parte de la institución educativa para alguno de los siguientes programas en el periodo 2025-2.

Programas habilitados para la beca

📒 Especialización en Gerencia Calidad en Salud: dos becas disponibles.

📒 Especialización en Gerencia en Seguridad y Salud en el Trabajo: dos becas disponibles.

📒 Especialización en Neuropsicología de la Educación: dos becas disponibles.

📒 Especialización en Desarrollo Integral de Infancia y Adolescencia: dos becas disponibles.

📒 Especialización en Gestión de la Salud Pública: dos becas disponibles.

📒 Especialización en Inteligencia Artificial: dos becas disponibles.

📒 Maestría en Educación: dos becas disponibles.

📒 Maestría en Administración - MBA: dos becas disponibles.

¿Qué cubre la beca?

📒 Se cubrirá el 70 % del costo de matrícula.

📒 No se financiará ningún ítem adicional a los expresamente mencionados en esta convocatoria.

📒 Las personas beneficiarias deberán asumir los gastos correspondientes a cualquier otro concepto como, seguro médico, inscripción, derechos de grado y cualquier otro gasto no contemplado en los beneficios descritos.

¿Cuáles documentos se requieren para la beca?

📒 Admisión definitiva al centro docente.

📒 Título de pregrado.

📒 Certificado de notas de pregrado.

📒 Certificado de experiencia profesional.

📒 Cédula de ciudadanía.

📒 Certificado de residencia.

📒 Certificado de condiciones socioeconómicas.

Si quiere conocer más información, puede visitar este enlace.

📚 Becas del 100 % para posgrados virtuales

✏ Cierre: El 10 de octubre hasta las 17:00.

✏ Duración del programa: 12 a 18 meses

✏ Fecha inicio: 27 de octubre de 2025

✏ Idioma: Español

Requisitos para postularse a la beca

📒 Ser mayores de 21 años y menores de 65 años en el momento del cierre de la convocatoria.

📒 Haber culminado sus estudios de pregrado en una institución de educación superior en Colombia.

📒 Tener un promedio mínimo de notas de 4,2/5,0 de pregrado.

📒 Acreditar un mínimo de 24 meses de experiencia profesional.

📒 Contar con la admisión definitiva por parte de la institución.

Programas habilitados para la beca

📒 Especialización en Gerencia Calidad en Salud: una beca disponible.

📒 Especialización en Gerencia en Seguridad y Salud en el Trabajo: una beca disponible.

📒 Especialización en Neuropsicología de la Educación: una beca disponible.

📒 Especialización en Desarrollo Integral de Infancia y Adolescencia: una beca disponible.

📒 Especialización en Gestión de la Salud Pública: una beca disponible.

📒 Especialización en Inteligencia Artificial: una beca disponible.

📒Maestría en Educación: una beca disponible.

📒 Maestría Administración - MBA: una beca disponible.

¿Qué cubre la beca?

📒 Se cubrirá el 100% del costo de matrícula.

📒 No se financiará ningún ítem adicional a los expresamente mencionados en esta convocatoria.

📒 Las personas beneficiarias deberán asumir los gastos correspondientes a cualquier otro concepto como, seguro médico, inscripción, derechos de grado y cualquier otro gasto no contemplado en los beneficios descritos.

¿Cuáles documentos se requieren para la beca?

📒 Admisión definitiva al centro docente.

📒 Título de pregrado.

📒 Certificado de notas de pregrado.

📒 Certificado de experiencia profesional.

📒 Cédula de ciudadanía.

📒 Certificado de residencia.

📒 Certificado de condiciones socioeconómicas.

Si quiere conocer más información, puede visitar este enlace.

