José Ismael Peña se posesionó en su casa como rector de la Universidad Nacional

José Ismael Peña tomó posesión este jueves como rector de la Universidad Nacional de Colombia en un acto realizado desde su residencia personal.

La posesión se da en medio de un contexto de tensiones y debate interno sobre el proceso de designación, tras la sentencia del Tribunal de Bogotá que así lo ordena.

Durante una sesión extraordinaria del Consejo Superior Universitario (CSU) realizada este jueves, 19 de febrero, Andrés Felipe Mora, quien se desempeñaba como rector encargado de la Universidad Nacional, adelantó que la institución acataría los fallos emitidos por el Consejo de Estado y el Tribunal Superior de Bogotá. Con esa decisión, el CSU dio vía libre al reconocimiento oficial de José Ismael Peña como rector y puso fin al encargo que Mora ejercía.

Tras aprobarse el acto administrativo que formalizó el cierre de su período, Mora leyó un comunicado firmado por el equipo que acompañó la rectoría durante los últimos 20 meses. En ese tiempo, la administración comenzó bajo el liderazgo del profesor Leopoldo Múnera y posteriormente quedó en manos de Mora.

En su intervención, el ahora exrector recordó que asumieron la conducción de la universidad en medio de un paro prolongado que obligó a abrir mesas de diálogo con distintos sectores de la comunidad académica. También señaló que encontraron dificultades en planeación y en la ejecución presupuestal de obras en sedes como Tumaco, Orinoquia, Caribe y la Facultad de Ciencias de la Vida.

Renuncias y estudiantes en paro

El retorno de Peña a la rectoría ha generado diversas reacciones. Mientras algunos sectores han pedido acatar el fallo y avanzar en el proceso de empalme, otros han expresado su desacuerdo con la decisión. En los últimos días se han conocido renuncias dentro del equipo directivo y pronunciamientos de distintas instancias universitarias que reflejan la división interna frente al rumbo de la institución.

A esto se suma la declaratoria de paro en varias sedes. La Asamblea Estudiantil de Medellín anunció cese de actividades y los estudiantes de posgrado en Bogotá suspendieron clases como forma de protesta, al considerar que la sentencia afecta la autonomía universitaria. En contraste, otros sectores han llamado a mantener la normalidad académica y a tramitar las diferencias por las vías institucionales.

Sobre la duración de su mandato, Peña sostuvo en entrevista con este periódico que espera estar en el cargo hasta marzo de 2027, cuando finaliza el período rectoral en curso y se convoque a una nueva designación. No obstante, indicó que podría realizar consultas al Consejo de Estado para despejar cualquier duda jurídica.

En cuanto a su gestión, adelantó que una de sus primeras decisiones será conformar el equipo de direcciones nacionales —investigaciones, área académica, docencia y asuntos financieros y administrativos— y realizar cambios en las vicerrectorías de las nueve sedes. Eso, de hecho, ya está ocurriendo. “Es el mismo equipo que tenía cuando iba a arrancar en mayo de 2024 y hemos venido trabajando de manera permanente”, comentó hace apenas unas horas a este periódico.

Frente a la posibilidad de los paros estudiantiles, Peña aseguró que ha recibido mensajes de estudiantes que no respaldan esas medidas. “Ya los comenzaron a amenazar”, sostuvo, y agregó que su apuesta será abrir espacios de conversación: “Lo que haré es un llamado al diálogo, a que nos sentemos, a que discutamos, a que trabajemos y a que podamos pensar diferente sin llegar a este punto”.

