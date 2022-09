José Manuel Restrepo será el nuevo rector de la Universidad EIA de Antioquia

José Manuel Restrepo fue rector del Colegio de Estudios Superiores de Administración (CESA) y la Universidad del Rosario. Foto: El Espectador - Gustavo Torrijos

El Consejo Superior de la Universidad EIA (Antioquia) nombró como nuevo rector de la institución educativa a José Manuel Restrepo, exministro de Hacienda y Comercio del gobierno de Iván Duque. Restrepo fue escogido por unanimidad tras la renuncia del ingeniero Carlos Felipe Londoño, quien estuvo a cargo durante 26 años. En el proceso participó la firma Marble Head Hunter Talenta.

“De regreso al papel que más me apasiona: formar personas en la academia y liderar la creación de nuevo conocimiento. Desde el 18 octubre asumiré como Rector de la Universidad EIA. Trabajaremos en sostenibilidad, emprendimiento, innovación y tecnología con excelencia académica y humana”, manifestó el exministro a través de su cuenta de Twitter. Entretanto, la universidad informó que su posesión será ante la Sala de Dirección General el próximo 29 de noviembre.

José Manuel Restrepo es economista de la Universidad del Rosario, especialista en Finanzas Privadas de la misma universidad, Master of Science in Economics de la London School of Economics y Doctor in Business Administration in Higher Education Management de la Universidad de Bath del Reino Unido.

También fue rector de varias instituciones educativas de gran prestigio como el Colegio de Estudios Superiores de Administración (CESA), la Universidad del Rosario y la Fundación Universitaria Empresarial de la Cámara de Comercio de Bogotá (Uniempresarial). Esto se suma a su trayectoria como profesor e investigador universitario, así como su paso por cargos de gran importancia nacional como ministro de Hacienda y ministro de Industria y Comercio.

Cabe mencionar que Restrepo será el tercer rector de la institución educativa fundada en febrero de 1978, antes llamada Escuela de Ingeniería de Antioquia. Desde entonces, la universidad ha ampliado su oferta a carreras como Economía, Medicina e Ingeniería Financiera. Durante los últimos trece años, siempre ha ocupado el primer puesto del Saber Pro en Antioquia y se ha mantenido dentro de los cuatro primeros lugares en la clasificación nacional.

“Son muy sinceros y profundos los agradecimientos que tiene la EIA, sus órganos de gobierno y la familia institucional con el rector Carlos Felipe que ha dejado una impronta imborrable en el ser, la identidad y el corazón de la EIA. La comunidad se siente orgullosa de haber adelantado un proceso transparente y riguroso, que convocó diversos talentos y perfiles, hasta alcanzar una elección basada en los méritos personales y académicos del candidato”, expresó la universidad a través de un comunicado.