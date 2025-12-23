Joshue Castellanos, el profe de Córdoba que clasificó entre los 50 mejores del mundo

Joshue Castellanos Paternina figura entre los 50 finalistas del Global Teacher Prize, uno de los reconocimientos internacionales más importantes para docentes. Foto: Cortesía

Joshue Castellanos Paternina tenía 13 años cuando empezó a explicar matemáticas a estudiantes mayores que él en el colegio Antonio Nariño, en Montería. Entre sus planes no estaba ser maestro, de hecho, estudió negocios internacionales, y, en sus ratos libres, trabajaba como mago para conseguir dinero. Sin embargo, enseñar siguió apareciendo, una y otra vez, en su camino hasta que decidió ser docente. Se enfocó en proyectos educativos para que los estudiantes de zonas rurales se prepararan para las pruebas de Estado e impulsó programas de...