Jóvenes Talentos Icetex 2023: ¿qué es, cómo aplicar y qué requisitos son?

Mauricio Toro (i), presidente del Icetex, junto a uno de los candidatos del programa Jóvenes Talentos. Foto: Icetex

Jóvenes Talentos del Icetex es un proyecto de créditos dirigido a estudiantes que estén interesados en programas relacionados con las artes con educación en el exterior. Las principales áreas artísticas y culturales que aborda este programa es amplia: desde las artes visuales y plásticas, artes escénicas, música, cinematografía y literatura hasta el campo editorial.

Le recomendamos: Abren convocatorias para estudiar inglés en el Reino Unido, así puede aplicar

“Hoy queremos decirles a aquellos soñadores que están en las calles, en los barrios y en las casas de la cultura de los municipios, a aquellos que pintan, que bailan, los que cantan y los cuenteros entre muchos más. Los que están en la Guajira, en Nariño, en el Amazonas, en el Pacífico y en la Orinoquía y en todas las regiones del país, que se sumen a esta convocatoria, que se atrevan creer en la oportunidad de cumplir sus sueños y se inscriban en Jóvenes Talentos 2023″, dice Mauricio Toro, presidente del Icetex.

🔴Conéctate a la transmisión del lanzamiento de nuestra convocatoria para artistas #JóvenesTalentos.



Es tu oportunidad 🎨👨‍🎨 para que curses maestrías y cursos cortos en el exterior🌍, con crédito condonable, en programas relacionados con el arte.🎬🎭

https://t.co/GXM3vZ3DcA — ICETEX (@ICETEX) March 16, 2023

El Icetex cubrirá los gastos que apoyarán económicamente a estos jóvenes. Cada beneficiario del programa contará con US $20.000 si va a cursar maestrías presenciales, US $13.000 si realizará cursos cortos presenciales y US $10.000 para la modalidad virtual. En total, la entidad destinará 8.000 millones de pesos para acompañar los proyectos de vida de los jóvenes talentos.

Además: Icfes 2023 para calendario B: ¿cómo y dónde consultar las fechas?

“Jóvenes Talentos es también una oportunidad con la que la sociedad se beneficia, pues la condonación del crédito tendrá lugar una vez el estudiante culmine su programa y realice un proceso de retribución de su formación en Colombia o el exterior”, agregó Toro

Requisitos para aplicar

En la convocatoria se precisa que a ella pueden aplicar jóvenes entre los 18 y los 35 años. Además, los aspirantes deben cumplir con estas exigencias:

Tener nacionalidad colombiana. Si el candidato reside fuera del país, debe indicarlo dentro de su postulación.

No haber sido beneficiario del programa Jóvenes Talentos en ediciones anteriores.

Cumplir con los requisitos establecidos en el reglamento de crédito educativo, en lo que corresponda a crédito exterior.

Los candidatos a maestría deben haber culminado un programa técnico o de pregrado relacionado con la disciplina bajo la que se presenta a la convocatoria y haber obtenido un promedio mínimo de 3.8 sobre una escala de 5.

Los aspirantes a cursos cortos pueden estar adelantando un programa técnico o de pregrado y deben haber aprobado más de la mitad de los créditos exigidos para el grado.

El participante debe contar con un responsable o representante que presente su postulación indicando que conoce de la trayectoria y calidades del joven talento.

El joven talento debe tener admisión definitiva por parte del centro docente donde va a realizar el programa de formación en el exterior.

Para obtener más información sobre los requisitos en general, ingrese aquí y en apartado ‘Perfil del aspirante’ encontrá datos adicionales

¿Cómo aplicar a Jóvenes Talentos 2023?

La convocatoria ya se está abierta y se cerrará el próximo 15 de julio, y las inscripciones se deben hacer en el sitio web del Icetex, en el siguiente link https://bit.ly/3xY67eK.

👩‍🏫📄 ¿Quieres conocer las últimas noticias sobre educación? Te invitamos a verlas en El Espectador. ✏📚