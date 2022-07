La cara divertida y profunda de las matemáticas: abiertas las inscripciones a los Círculos Matemáticos

El Círculo Matemático es liderado por matemáticos entusiastas, quienes buscan transmitir la verdadera esencia de hacer matemáticas. Foto: Jorge Londoño - José Vargas

Los Círculos Matemáticos son “una actividad académico-social que busca hacer uso de la versatilidad de las matemáticas para involucrar a los participantes en temáticas que permiten ahondar en su aprendizaje, de forma exploratoria y divertida, aunque rigurosa”. No son, tal vez como es fácil suponer erróneamente desde el inicio, una clase magistral para enseñar matemáticas ni un curso escolar. No se proponen preparar a los matemáticos del futuro, ganadores de medallas de oro en las olimpiadas. Son un espacio para divertirse pensando en matemáticas.

La Sociedad Colombiana de Matemáticas (SCM), en asocio con algunas universidades del país, creó este espacio en 2018. Para ese primer año se inscribieron 25 alumnos de un colegio de Bogotá que cursaban entonces desde grado noveno hasta once. Para la edición del primer semestre de 2019 ya no se inscribieron 25 sino 364 estudiantes; en el segundo semestre esa cifra se duplicó a 696 jóvenes. Si en 2018 solo la Universidad de los Andes hizo parte de la iniciativa, en 2019 se involucraron doce universidades de seis ciudades de Colombia.

Puede ver: “Los mejores bailarines de salsa pueden ser tremendos matemáticos”

Tras el parón obligado de la pandemia, los Círculos Matemáticos retoman este 2022. En esta versión constarán de 8 sesiones que se realizarán durante semanas consecutivas, exceptuando la semana de receso de cada colegio y universidad. “Invito a estudiantes de grado 9, 10, 11 a que hagan parte de este nuevo ciclo de los círculos matemáticos, un espacio pensado para crear y discutir matemáticas jugando”, dice Carolina Benedetti Velásquez, matemática de profesión, docente de la Universidad de los Andes y una de las lideres de la iniciativa.

Si quiere postularse para participar en uno de los Círculos Matemáticos ofrecidos en el segundo semestre de 2022, diligencie este formulario del 18 de julio al 7 de agosto. Las sesiones iniciarán en septiembre. Tenga en cuenta que su inscripción no es garantía de participación: “Tu inscripción será estudiada por quienes coordinan los Círculos Matemáticos, recuerda que diligenciar este formulario no es garantía de participación. Una vez termine la selección de estudiantes, te estaremos contactando para avisarte si has sido seleccionado a participar en los Círculos Matemáticos. Para participar debes tener autorización de tus padres o acudientes”.

Puede ver: La Inteligencia Artificial predice la estructura de casi todas las proteínas conocidas

El Círculo Matemático es liderado por matemáticos entusiastas, quienes buscan transmitir la verdadera esencia de hacer matemáticas, incentivando la formulación de preguntas y conjeturas, y promoviendo la discusión y comunicación del conocimiento, en un ambiente no competitivo, amigable y de respeto. Los participantes experimentarán el quehacer de un matemático, a un nivel apropiado para su conocimiento.