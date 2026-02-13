¿Deberían ser “autosostenibles” las universidades públicas, como sugiere la Contraloría?

La Universidad Nacional invierte en promedio COP 11.426.139 por estudiante al año. / Cristian Garavito - El Espectador Foto: Cristian Garavito - El Espectador

Durante los últimos días de enero, la Contraloría General de la Nación publicó un informe sobre la educación superior en Colombia con una cifra alarmante: solo una de las 34 instituciones de educación superior (IES) públicas del nivel nacional puede cubrir sus gastos y operar sin depender de los giros del Estado. Se trata de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia (UNAD), que cerró el 2025 con más de 339.000 estudiantes matriculados. Es decir, las 33 instituciones restantes no pueden sostenerse por sí mismas, dependen del...