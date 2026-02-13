Logo El Espectador
Educación
¿Deberían ser “autosostenibles” las universidades públicas, como sugiere la Contraloría?

Un informe de la Contraloría sobre la situación financiera de las instituciones de educación superior públicas del país reveló que solo una de 34 es “autosostenible”. El estudio abrió una discusión sobre si las universidades públicas deberían sostenerse por sí solas. Algunos expertos consideran que la crisis de financiamiento tiene más que ver con la insuficiencia de los recursos, que con la eficiencia de las instituciones para invertirlos.

Fernán Fortich
13 de febrero de 2026 - 12:01 a. m.
La Universidad Nacional invierte en promedio COP 11.426.139 por estudiante al año. / Cristian Garavito - El Espectador
Foto: Cristian Garavito - El Espectador

Durante los últimos días de enero, la Contraloría General de la Nación publicó un informe sobre la educación superior en Colombia con una cifra alarmante: solo una de las 34 instituciones de educación superior (IES) públicas del nivel nacional puede cubrir sus gastos y operar sin depender de los giros del Estado. Se trata de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia (UNAD), que cerró el 2025 con más de 339.000 estudiantes matriculados. Es decir, las 33 instituciones restantes no pueden sostenerse por sí mismas, dependen del...

Fernán Fortich

Periodista con enfoque en temas ambientales, posthumanistas y sociales.@fernanfortichrffortich@elespectador.com
micorriza(d243q)Hace 10 minutos
