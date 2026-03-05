Publicidad

La Mujer Cafam que vio en la moda un camino para hacer una transformación social

Cecilia “Chechy” Murillo ganó la versión número 37 del Premio Mujer Cafam. Con la Fundación Moda y Flores, enfocada en personas con discapacidad, madres, cabezas de hogar y cuidadores, ha beneficiado a cerca de 30.000 personas.

Redacción Educación
06 de marzo de 2026 - 12:02 a. m.

A Cecilia Murillo le dijeron toda su vida que no se podía dedicar a la moda. Le resaltaron que su color de piel, su género y su discapacidad (nació con un problema en el desarrollo de su pierna izquierda) eran obstáculos para alcanzar su sueño. “Chechy”, como es conocida, decidió ignorar esos comentarios y viajar a Medellín. “Llegué en 2011 con una muleta en una mano y, en la otra, una maleta. No me alcanzaba para mucho, pero era lo suficiente para cumplir mis metas”, recordó ayer, mientras se miraba una última vez en el espejo para...

Por Redacción Educación

