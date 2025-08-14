U. Pedagógica cambia proceso para designar rector: elegirá la comunidad educativa

Universidad Pedagógica Nacional. Foto: El Espectador - Gustavo Torrijos

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

La Universidad Pedagógica Nacional (UNP) realizó un cambio drástico en la forma en la que se designa al rector en esa institución. El Consejo Superior Universitario, máximo órgano de decisión de esa institución, aprobó el cambio después de dos años de discutir la propuesta.

“Este cambio busca fortalecer la participación democrática de la comunidad universitaria, en línea con los principios constitucionales y la Ley 30 de 1992″, escribió la UNP en un comunicado este jueves. También informaron que el acuerdo se firmó el pasado 7 de julio.

Allí se hace una reforma al artículo 20 del Acuerdo 035 de 2005, particularmente en su literal C. El proceso que se estableció en ese año es que el Consejo Superior Universitario debe designar al rector tras realizar una consulta no vinculante en la que participa toda la comunidad académica.

“Ahora, deberá designar al candidato ganador de la consulta previa que se realiza a la comunidad académica. Esta decisión se sustenta en la autonomía universitaria, y busca fomentar las prácticas democráticas, demostrando el compromiso con la participación pluralista, acorde con el modelo de Estado social de derecho”, indicó la institución.

Para tener un ejemplo cercano de lo que esto significa, vale la pena recordar lo ocurrido en marzo de 2024 en la Universidad Nacional, donde la designación se hace de una forma similar a la que hacía hasta ahora la UNP. En ese momento, la consulta no vinculante dio como candidato ganador a Leopoldo Munera, pero el proceso posterior del Consejo Superior Universitario designó a José Ismael Peña en el cargo, como lo contamos en esta nota.

Esta reforma, explica la UNP, fue discutida durante cinco sesiones del Consejo Superior Universitario, que se dieron desde 2023. Además, fue “aprobado por unanimidad en dos discusiones, cumpliendo así con el requisito de las dos terceras partes de los miembros establecido en el artículo 98 del Acuerdo 035 de 2005″.

De acuerdo con el comunicado, lo que se busca es respetar la voz activa de docentes, estudiantes y personal administrativo, haciendo que la designación para el cargo de rector sea “un ejercicio de democracia participativa”.

👩‍🏫📄 ¿Quieres conocer las últimas noticias sobre educación? Te invitamos a verlas en El Espectador. ✏📚