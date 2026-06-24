La Universidad de Antioquia designó a su nuevo rector, pero tendrá que esperar para asumir

Su propuesta, denominada “Cuidar. Transformar. Trascender”, plantea como prioridades buscar soluciones al déficit estructural de la universidad. /UdeA Foto: UDEA

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La Universidad de Antioquia ya tiene un nuevo rector designado. Este miércoles, el Consejo Superior Universitario (CSU) eligió al abogado y magíster en Derecho, Luquegi Gil Neira, para dirigir la institución, tras un proceso en el que obtuvo la mayor votación en cinco de los seis estamentos que participaron en la consulta realizada el pasado 4 de junio.

Sin embargo, Gil Neira no podrá asumir el cargo de inmediato. Aunque fue designado por el máximo órgano de gobierno de la universidad, solo podrá posesionarse e iniciar su período una vez el Ministerio de Educación levante la medida de inspección y vigilancia especial con rector reemplazante, vigente desde diciembre de 2025. Gil Neira está vinculado a la Universidad de Antioquia desde 1996 y ejerce como profesor desde 2004. Además, ha ocupado distintos cargos administrativos, entre ellos los de decano y vicedecano de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, secretario general y vicerrector general.

Su propuesta, denominada “Cuidar. Transformar. Trascender”, plantea como prioridades buscar soluciones al déficit estructural de la universidad, atender la situación del Hospital Alma Máter, impulsar un nuevo modelo académico, promover una reforma curricular y estatutaria con consulta vinculante, y fortalecer políticas relacionadas con la equidad de género, el cuidado y las condiciones para la labor docente, según dice la institución.

La designación ocurre mientras la Universidad de Antioquia, la principal institución de educación superior pública de Antioquia y la segunda más importante del país, después de la U. Nacional, continúa bajo la medida de inspección y vigilancia especial impuesta por el Ministerio de Educación mediante la Resolución 025421 de 2025. De acuerdo con lo informado por la institución, una vez pueda posesionarse, Gil Neira también deberá cumplir el plan de mejoramiento que defina el Ministerio como parte de ese proceso de vigilancia.

Hay que recordar que esta designación ocurre tras un aplazamiento. Inicialmente, el Consejo Superior Universitario tenía previsto escoger al nuevo rector el pasado 10 de junio, pero la votación fue suspendida al detectarse un vicio de procedimiento relacionado con los tiempos del proceso. De acuerdo con la normativa, deben pasar al menos 20 días hábiles entre el aval de las candidaturas y la designación oficial, un plazo que todavía no se había cumplido. El CSU reprogramó entonces la decisión para este 24 de junio.

Sin embargo, esa no ha sido la única polémica que ha rodeado el proceso. En los días previos a la designación, la Mesa Ético-Política de la Asamblea General del Profesorado pidió al CSU aplazar nuevamente la decisión mientras se aclaraban posibles conflictos de interés relacionados con la candidatura de Gil Neira. Entre otras cosas, cuestionó su paso por la Vicerrectoría General, su inclusión entre los nombres evaluados por el Ministerio de Educación para asumir la rectoría reemplazante y una presunta ventaja derivada de su cercanía con la administración transitoria de la universidad. El hoy rector designado respondió entonces que respetaba las críticas, pero sostuvo que cualquier irregularidad debía ser denunciada y probada ante las autoridades competentes.

¿Quien es Luquegi Gil Neira?

Abogado, magíster en Derecho y especialista en Derecho Público, Luquegi Gil Neira ha desarrollado prácticamente toda su carrera profesional en la Universidad de Antioquia. Según su hoja de vida (publicada en el marco del proceso de designación), está vinculado a la institución desde 2005 como profesor de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, donde ha impartido cátedra en áreas como Derecho Económico, Hacienda Pública, Contratación Estatal, Derecho Público, Derecho Laboral y Derecho Constitucional.

Además de su trayectoria docente, ha ocupado varios de los principales cargos administrativos de la universidad. Fue secretario general entre 2009 y 2015, representante de las directivas académicas ante el Consejo Superior Universitario entre 2018 y 2022, decano de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas durante dos períodos (2017-2023) y, más recientemente, vicerrector general, cargo desde el cual estuvo al frente de la coordinación de las vicerrectorías y de la gestión institucional.

Antes de asumir responsabilidades de dirección en la Universidad de Antioquia, también fue secretario general del Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid, donde tuvo a su cargo la coordinación jurídica y estatutaria de esa institución de educación superior.

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