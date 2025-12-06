La Universidad Distrital está sin rector: el limbo jurídico que frenó la posesión de Lizcano

La Universidad Distrital maneja al año un presupuesto de COP 650.000 millones. Foto: Archivo - Gustavo Torrijos

La crisis en la Universidad Distrital no da tregua. A los plantones, las asambleas, la suspensión de grados y la posibilidad de un paro indefinido, se suma ahora un vacío en la rectoría. Aunque el Consejo Superior Universitario (CSU), la máxima autoridad de la institución, designó el pasado 24 de noviembre a José Lizcano como rector para el periodo 2025-2029, su posesión sigue en el limbo. La principal razón, cuenta David Reyes, representante estudiantil ante el CSU, es que están a la espera de la respuesta a una serie de derechos de petición...