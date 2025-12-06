Logo El Espectador
No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Publicidad

Home

Educación
Lee este contenido exclusivo para suscriptores

La Universidad Distrital está sin rector: el limbo jurídico que frenó la posesión de Lizcano

La rectoría de la Universidad Distrital está vacante. Aunque José Lizcano fue designado el pasado 24 de noviembre, las dudas sobre los certificados que soportan su experiencia han frenado su posesión. Algunas facultades cancelaron grados, mientras se define el futuro de la rectoría. La Vicerrectoría Administrativa advirtió, en un concepto reciente, que el profesor no cumple los requisitos para ocupar el cargo.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.
Paula Casas Mogollón
Paula Casas Mogollón
06 de diciembre de 2025 - 01:02 p. m.
La Universidad Distrital maneja al año un presupuesto de COP 650.000 millones.
La Universidad Distrital maneja al año un presupuesto de COP 650.000 millones.
Foto: Archivo - Gustavo Torrijos

La crisis en la Universidad Distrital no da tregua. A los plantones, las asambleas, la suspensión de grados y la posibilidad de un paro indefinido, se suma ahora un vacío en la rectoría. Aunque el Consejo Superior Universitario (CSU), la máxima autoridad de la institución, designó el pasado 24 de noviembre a José Lizcano como rector para el periodo 2025-2029, su posesión sigue en el limbo. La principal razón, cuenta David Reyes, representante estudiantil ante el CSU, es que están a la espera de la respuesta a una serie de derechos de petición...

Paula Casas Mogollón

Por Paula Casas Mogollón

@PauCasasM
Conoce más

Temas recomendados:

Noticias hoy

Noticias hoy Colombia

Universidad Distrital

Rectoría Universidad Distrital

Rector Distrital

Educación

Universidad

Rectoría Universidad

José Lizcano

Pablo Garzón

PremiumEE

 

Atenas (06773)Hace 58 minutos
La cara de criminal q’ exhibe el ansioso Lizcano le hace el prontuario, lo q’ de por sí lo inhabilita pa el cargo de rector de un alma mater q’ demanda representantes de mejor presencia y no uno de esos q’ más parece delegado de las FARC Atenas.
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.