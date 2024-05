“La Universidad Nacional sí tiene rector”, José Ismael Peña

José Ismael Peña, rector designado de la Universidad Nacional. Foto: El Espectador - Gustavo Torrijos

Recientemente, en un debate de control sobre autonomía universitaria, la ministra de Educación, Aurora Vergara, señaló que el “cargo de rector de la Universidad Nacional se encuentra vacante” y contó algunos de los detalles de la sesión del Consejo Superior Universitario (CSU) del pasado 21 de marzo, donde se designó a Jose Ismael Peña como rector de la institución. Esa declaración la puede consultar en este link.

Ahora, por medio de un video, Peña le respondió a la ministra Vergara y señaló que el papel trascendental que tiene una institución como la Nacional en la vida del país “exige que seamos claros sobre la compleja crisis institucional que atraviesa el alma mater”.

Luego, continuó su intervención asegurando que “la Universidad Nacional sí tiene rector”, porque desde el pasado 2 de mayo de 2024 está en ejercicio de sus funciones, las cuales asumió luego de que el CSU lo designara para ocupar este cargo.

Además, aclaró que es consciente de las críticas y los reparos que existen alrededor de ese proceso de designación (como el método que se empleó para elegirlo o el acuerdo de que el voto hubiese sido secreto). Por eso, precisó que ha expresado su voluntad de transformar la forma en la que se toman estas “decisiones importantes para el curso de la universidad y que se den en escenarios mucho más participativos y democráticos”.

Mensaje dirigido a toda la #ComunidadUNAL del rector de la Universidad Nacional de Colombia, profesor José Ismael Peña Reyes 👉 https://t.co/dVnPhNQLkd | #SomosPaís pic.twitter.com/8MF10Y12in — Universidad Nacional de Colombia (@UNALOficial) May 31, 2024

También aprovechó la oportunidad para referirse sobre la decisión de un juez de primera instancia, la cual tumbó la resolución 7480 de 2024, que ordenaba al CSU el nombramiento de un rector encargado. Esta fue la respuesta a una tutela interpuesta por Peña.

Sobre este tema, señaló que todas las acciones judiciales son bienvenidas y que, en caso de que la justicia determine que hubo alguna irregularidad en el proceso de su designación y decide apartarlo del cargo, acatará la decisión.

Sin embargo, puntualizó que mientras eso no ocurra, “tengo una responsabilidad con el país y la institución a la que he dedicado mi vida. La rectoría de la Universidad Nacional de Colombia no está vacante. Su acatamiento implica el respeto al principio de su presunción de legalidad de los actos administrativos y al derecho constitucional de la autonomía universitaria”.

Peña finalizó su intervención reiterando un llamado a la comunidad educativa para entablar un diálogo y así poder llegar a un acuerdo. “Los reconozco a ustedes, reconozco sus demandas y deseos, los escucharé, entenderé y trabajaré por materializar estas demandas y estos deseos de la mejor forma posible, siempre con respeto de la institucionalidad y en acuerdo con toda la comunidad universitaria”, añadió. Extendió esta invitación de diálogo a la ministra Vergara y al Gobierno.

Una de las preocupaciones que expresó Peña tiene que ver con salvar el semestre y por eso señaló que “desde la rectoría, con el apoyo del Consejo Académico, hemos señalado nuestra disposición para flexibilizar al máximo el cierre del semestre 2024-1″.

Entre los cambios del calendario académico que menciona Peña están reiniciar las clases el 1° de junio e irán hasta el 9 de agosto. Además, los docentes tendrán desde las 5 p.m. del 7 de junio hasta las 5 p.m. del 9 de agosto de 2024 para realizar sus reportes del 100% de calificaciones al SIA (la plataforma de la Universidad Nacional).

Cabe recordar, que el Ministerio de Educación confirmó que el próximo martes, 4 de junio, impugnará la tutela que tumbó la orden de nombrar un rector encargado en la Universidad Nacional.

👩‍🏫📄 ¿Quieres conocer las últimas noticias sobre educación? Te invitamos a verlas en El Espectador. ✏📚