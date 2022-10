Lanzan campaña para concientizar sobre el impacto de la música en la niñez

La música tiene un efecto en el desarrollo de niños y niñas. Foto: Pixabay

La organización internacional Aldeas Infantiles SOS acaba de lanzar una campaña, llamada Mil Ideas por la Niñez, con la que busca involucrar a distintos sectores de la sociedad para “pensar cómo crear un mejor país para la niñez, utilizando la música y su influencia en el desarrollo de los niños y niñas”, según informó la organización en un comunicado.

Con motivo del mes de la música, el objetivo de esta campaña es, entre otras cosas, concientizar a las personas sobre el impacto que tiene la música en el desarrollo de niños y niñas. “Cuando hablamos de la importancia de la música en la niñez, no se trata de estigmatizar los géneros musicales o afirmar que la música de ahora tiene letras que las canciones de antes no tenían; sino por el contrario, se trata de reconocer la importancia que tiene la música en el desarrollo infantil y en las actividades de las familias”, dijo Ángela Rosales, directora nacional de Aldeas Infantiles SOS Colombia. (También puede leer: Mineducación no ha tomado la decisión de suspender designación de rector de la UNAD)

Algunas canciones, dice el comunicado, con contenido violento o sexual puede perjudicar el desarrollo de los niños, influir en cambiar sus comportamientos o la manera en la que se expresan. La campaña, entonces, quiere lograr que la sociedad tenga un rol “más activo” en “el desarrollo de la creatividad y de los talentos de los niños y niñas”, agregó Rosales.

Los ciudadanos que estén interesados en aportar a la discusión y participar de la construcción de una canción pueden ingresar a través del siguiente enlace a la página de la campaña. Allí podrán aportar letras para un verso, un coro o partes de una coreografía. También, podrán utilizar el Test Musicometro, que sirve para descubrir si el mensaje de alguna canción es amigable o no para niños y niñas. (Le puede interesar: En 2022, más de 2.000 niños no han podido ir al colegio en el Catatumbo)

“La campaña recogerá las ideas innovadoras que aporten expertos y ciudadanos, acerca del rol de la música en la transformación del país. Estas ideas se entregarán a tomadores de decisión y al sector musical para que las implementen”, informó Aldeas Infantiles a través de un comunicado. Los aportes se recibirán hasta el 30 de noviembre y serán insumos para componer una canción que se lanzará como resultado de la campaña.

