Lanzan nueva plataforma del SENA para acceder a cursos gratuitos: así funciona

Desde este jueves 14 de agosto y hasta el martes 19 de agosto, el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) tiene abiertas las inscripciones a la Tercera Oferta de Formación Virtual de 2025, que tiene 71.000 cupos en más de 40 programas totalmente gratis.

En esta tercera oferta, la entidad ofrece programas en los niveles de formación técnico y tecnólogo, “los cuales te dan la posibilidad de aplicar de forma práctica todos los conocimientos a través del contrato laboral de aprendizaje con todas las garantías legales en una de las más de 26.000 empresas que tienen alianza con el SENA”, explica el Servicio.

Lo novedoso de esta convocatoria es que coincide con el lanzamiento de la nueva plataforma del SENA Betowa, que reemplazar a SofiaPlus. “En el panorama educativo actual, acceder a programas de formación que se ajusten a nuestras necesidades es crucial. El SENA, consciente de esta realidad, ha puesto a disposición de los aspirantes una herramienta innovadora”, explicó la entidad sobre la nueva plataforma.

El principal objetivo de Betowa es gestionar las inscripciones y consultas de programas y que, al tiempo, sea ágil y eficiente para los usuarios, simplificando la navegación por la oferta educativa.

En ese sentido, la herramienta permite filtrar programas por modalidad (presencial, virtual o a distancia), por nivel de formación (curso especial, técnico, tecnólogo, entre otros), así como por áreas de conocimiento y duración.

¿Cómo acceder a la nueva plataforma del SENA?

El primer paso es ingresar a la plataforma dando clic acá o buscando en su navegador de preferencia la siguiente página: https://betowa.sena.edu.co/. Si ya tiene usuario y clave de SofiaPlus, puede utilizarla en Betowa. De lo contrario, debería crear un usuario.

Luego de iniciar sesión, se desplegarán una serie de filtros de búsqueda que le permitirán el programa más adecuado para sus necesidades. El primero de ellos, es el de modalidad, donde podrá elegir entre presencial, virtual y a distancia.

Posteriormente, deberá elegir entre los siete niveles de formación que ofrece el SENA: curso especial, técnico, tecnólogo, curso complementario virtual, especialización técnica, auxiliar y especialización tecnológica.

El tercer filtro es el de las áreas de conocimiento: Tecnologías de la Información y las Comunicaciones — Gestión de la Información, Diseño, Producción y Transformación, y Cliente. Finalmente, deberá elegir por duración: programas en meses o en horas.

“Cuantos más filtros apliques, más específicos y relevantes serán los resultados. Esto asegura que el programa de formación que encuentres se ajuste perfectamente a tus expectativas”, señalan desde el SENA.

