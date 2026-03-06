Publicidad

Las 22 propuestas de Empresarios por la Educación para mejorar la calidad educativa

De acuerdo con una reciente publicación de la Fundación Empresarios por la Educación (ExE), es necesario tomar una serie de acciones para avanzar hacia la calidad en educación en el país.

Redacción Educación
06 de marzo de 2026 - 06:00 p. m.
De acuerdo con la ExE, el valor de implementar estas medidas en Colombia sería de aproximadamente COP 342.299 millones, de los cuales gran parte se la lleva el proceso de evaluación (4 propuestas) con COP 204.390 millones.
Foto: Pixabay

A pocos días de la próxima jornada de elecciones este domingo 8 de marzo, en la que se definirán las fuerzas políticas en el Congreso y se realizarán las consultas interpartidistas, la Fundación Empresarios por la Educación (ExE) presentó este jueves, en un auditorio del Gimnasio Moderno en Bogotá, una serie de propuestas que son, aseguran, claves para dar el salto hacia la calidad en las políticas públicas de educación en Colombia.

La propuesta se enfoca en qué caminos debe tomar el país para asegurar no solo la cobertura —en...

Por Redacción Educación

