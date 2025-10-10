Las dudas sobre el contrato para desarrollar un app del Icetex. Entidad se defiende

El Icetex busca desarrollar la aplicación para prestar servicios a sus usuarios, como pagos de crédito y solicitudes. Foto: Icetex

Esta semana, Catherine Juvinao, representante a la Cámara por Bogotá, presentó una denuncia pública frente a un contrato con el que el Icetex busca desarrollar una aplicación para prestar varios servicios a sus usuarios. Tras conocerse estas denuncias, la entidad defendió la legalidad del contrato.

Juvinao aseguró en rueda de prensa que el contrato, que fue asignado por contratación directa y asciende a COP 10.800 millones, presentaría sobrecostos de “hasta once veces” y que hubo irregularidades en el proceso de adjudicación.

Entre otras cosas, la representante dijo que Infotic, empresa público-privada que ha tenido contratos con Icetex, habría cambiado el valor de la cotización presentada en un lapso de tres semanas, basándose en un mismo anexo técnico para el desarrollo de la aplicación. También afirmó que hubo presiones a funcionarios de la entidad en el marco de este proceso de contratación.

Frente a esto, el Icetex emitió un comunicado en el que aseguró que “solicitó de manera proactiva la vigilancia preventiva de sus procesos contractuales y administrativos por parte de los organismos de control”, incluido el contrato denunciado por Juvinao.

De acuerdo con la entidad, se han realizado mesas técnicas con la Procuraduría para revisar el proceso que ha seguido este contrato. Esos espacios, dijo el Icetex, “tienen el firme propósito de ampliar y precisar la información que sustenta nuestras actuaciones administrativas y contractuales, en estricto cumplimiento de la normatividad vigente y de los principios de transparencia, eficiencia y legalidad que rigen la función pública”.

Álvaro Urquijo, presidente de la entidad, también dijo a W Radio esta semana “no tengo información al respecto”, refiriéndose a las supuestas presiones que se estarían dando al interior de la entidad hacia funcionarios.

Juvinao también había dicho, en entrevista con Cambio la semana pasada, que el desarrollo de una app de este tipo podría vale COP 600 millones en el mercado, argumentando su denuncia de un sobrecosto de 11 veces el valor de esta aplicación.

Tras la solicitud de Juvinao de suspender este proceso para hacerlo desde cero, la Procuraduría aún no ha emitido una decisión.

