Educación
Las dudas sobre los posgrados virtuales de universidades extranjeras en el país

En los últimos nueve años, la oferta de posgrados virtuales ha aumentado más de un 380 % en el país. Una parte considerable de este incremento viene dado por universidades extranjeras que ofrecen títulos de maestrías o doctorados en la mitad del tiempo que se obtienen en Colombia y a precios más asequibles. Pero detrás de esta atractiva oferta, existen serias preocupaciones de varios actores del sector educativo.

César Giraldo Zuluaga
10 de agosto de 2025 - 03:00 p. m.
Entre 2021 y lo que va de 2025, el Ministerio de Educación recibió más de 25.000 solicitudes de convalidación de personas que estudiaron en universidades virtuales extranjeras.
Foto: Éder Rodríguez

Desde hace algunos meses, y cada vez con más frecuencia, mientras navego en redes sociales o visito alguna página de internet, se despliegan banners que promocionan posgrados virtuales (maestrías y doctorados, principalmente) en universidades internacionales que ofrecen condiciones que terminan llamando mi atención. Varias de las que he revisado, prometen un título de maestría tan solo un año después de clases 100 % virtuales, mientras que en la mayoría de las universidades colombianas lograr un título de ese nivel tomaría, en el mejor...

César Giraldo Zuluaga

Por César Giraldo Zuluaga

Santiago Grisales Arciniegas(99699)Hace 14 minutos
Deberías también consultar la opinión de expertos académicos que no pertenezcan a instituciones universitarias o que no ofrezcan programas de postgrados, toda vez que así se nota más la imparcialidad del reportaje
